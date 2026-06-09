Mañueco afronta su tercera investidura, que saldrá adelante con el apoyo de Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP en las pasadas elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, encara este miércoles su tercer pleno de investidura, que saldrá adelante gracias al acuerdo de gobernabilidad suscrito la semana pasada con Vox, y que incluye la "prioridad nacional" que defienden los de Santiago Abascal.

Aunque en las pasadas elecciones, el PP creció en dos escaños, obtuvo 33 procuradores, lejos de la mayoría absoluta. Una vez más, al igual que en las anteriores legislaturas, Mañueco necesita el apoyo de otro partido. Con Vox, Mañueco alcanzará los 47 votos, cinco por encima de la mayoría absoluta.

De esta forma, Mañueco volverá a gobernar en coalición, después de que en la primera investidura lo hiciera con Ciudadanos y en la segunda, con Vox. además, los de Santiago Abascal vuelven al Gobierno autonómico, después de que salieran a mitad de mandato porque esta formación dejó todos los gobiernos autonómicos por discrepancias con la acogida de menores extranjeros no acompañados.

Con estos antecedentes, ambos partidos han afrontado con cierta desconfianza la negociación del pacto y les ha llevado, por un lado, a Vox a establecer plazos concretos de cumplimiento para cada una de las medidas pactadas, y al PP a exigir el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura.