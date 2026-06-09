Mañueco afronta su tercera investidura, que saldrá adelante con el apoyo de Vox
- PP y Vox alcanzaron un acuerdo de investidura y legislatura la semana pasada
- El pleno de investidura arranca a las 12:00 horas en las Cortes castellanoyleonesas
El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato del PP en las pasadas elecciones autonómicas, Alfonso Fernández Mañueco, encara este miércoles su tercer pleno de investidura, que saldrá adelante gracias al acuerdo de gobernabilidad suscrito la semana pasada con Vox, y que incluye la "prioridad nacional" que defienden los de Santiago Abascal.
Aunque en las pasadas elecciones, el PP creció en dos escaños, obtuvo 33 procuradores, lejos de la mayoría absoluta. Una vez más, al igual que en las anteriores legislaturas, Mañueco necesita el apoyo de otro partido. Con Vox, Mañueco alcanzará los 47 votos, cinco por encima de la mayoría absoluta.
De esta forma, Mañueco volverá a gobernar en coalición, después de que en la primera investidura lo hiciera con Ciudadanos y en la segunda, con Vox. además, los de Santiago Abascal vuelven al Gobierno autonómico, después de que salieran a mitad de mandato porque esta formación dejó todos los gobiernos autonómicos por discrepancias con la acogida de menores extranjeros no acompañados.
Con estos antecedentes, ambos partidos han afrontado con cierta desconfianza la negociación del pacto y les ha llevado, por un lado, a Vox a establecer plazos concretos de cumplimiento para cada una de las medidas pactadas, y al PP a exigir el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura.
El pleno empezará a las 12:00 horas
El pleno de investidura comenzará a las 12.00 horas con la intervención, sin límite de tiempo, del candidato, para desgranar sus propuestas para esta nueva legislatura. Una vez termine su intervención, el pleno se suspenderá y se reanudará a las 16.00 horas con la intervención los grupos parlamentarios.
El primero en intervenir por la tarde será el socialista Carlos Martínez, que se estrena en este cometido, a quien previsiblemente replicará Mañueco de forma individualizada. Posteriormente será el turno de los representantes del Grupo Mixto, integrado esta legislatura por representantes de UPL (3), Por Ávila (1) y Soria Ya (1), que compartirán el tiempo de forma proporcional a su representación parlamentaria, por lo que dispondrán de 18, seis y seis minutos en la primera parte y de seis, dos y dos minutos en la segunda.
Después será el portavoz de Vox el que tome la palabra. Por el momento será Carlos Pollán quien intervenga, a la espera de que sea nombrado oficialmente vicepresidente primero de la Junta. Cerrará las intervenciones la nueva portavoz del Grupo Popular, Leticia García, a quien el presidente responderá a modo de conclusión previa a la votación.
En los próximos días Mañueco tomará posesión y anunciará la composición de su futuro Gobierno de coalición. Este podría ser su último mandato como presidente de la Junta de Castilla y León, salvo modificación o derogación de la Ley del Estatuto de los Altos Cargos aprobada en 2016 por el 'popular' Juan Vicente Herrera que fija que quienes hayan estado al frente de la Presidencia de la Junta durante ocho años no podrá volver presentarse a la reelección. Mañueco fue investido por primera vez el 9 de julio de 2019.