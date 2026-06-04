Radiografía de las mascotas en España: más de 15 millones de animales de compañía, con el perro como favorito
- El Ministerio de Derechos Sociales ha creado un primer estudio oficial sobre el número de animales de compañía
- El número de mascotas en España ha crecido un 14% desde 2021
España cuenta con más de 15 millones de animales de compañía en sus hogares . El dato, divulgado por el el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, es un adelanto de la Estadística Nacional sobre la Protección Animal, que incluye el primer estudio oficial hecho por el Gobierno de España sobre el número de animales de compañía en nuestro país.
La cifra, que habla en concreto de 15.171.569 mascotas, se ha elaborado a partir de lo que reflejan las inscripciones en los registros autonómicos de animales de compañía durante el período comprendido entre los años 2021 y 2025. Esta estadística ha sido revelada por José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales, durante el Consejo Estatal de la Protección Animal que se ha celebrado esta semana en Madrid. Se trata de un órgano interinstitucional que tiene como objetivo informar y orientar las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales.
Los perros siguen liderando
Según este estudio, los perros siguen siendo el animal de compañía más habitual en España. Con más de siete millones y medio de perros (7.562.893), representa el 50% de todos los animales de compañía registrados en 2025. A continuación, el segundo animal de compañía es el gato, que supone un 37% del total, con más de 5 millones y medio (5.619.967) de gatos registrados.
A estas dos principales mascotas, se suman otros animales que conviven en los hogares españoles, como conejos, aves, reptiles o tortugas, que suman casi 2 millones de animales (1.988.708) y que constituyen el 13% del total.
Además, según se puede comprobar en la estadística, cada vez más hogares deciden tener una mascota, puesto que el número de animales de compañía ha crecido un 14% desde 2021.
Respecto a las comunidades autónomas, Andalucía es la comunidad que más animales concentra, con un total de 3,3 millones. Según este desglose por comunidad, le sigue Cataluña, con casi 2 millones; la Comunidad de Madrid, con 1,9 millones; y la Comunitat Valenciana, con 1,5 millones.
Acuerdan un protocolo de emergencias
La creación de esta Estadística Nacional sobre la Protección Animal supone el cumplimiento de una obligación recogida en la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, por lo que seguirá desarrollándose los próximos meses por parte del Ministerio de Derechos Sociales en colaboración con el resto de instituciones y sectores implicados.
Aparte de revelar los datos estadísticos, en este Consejo Estatal de la Protección Animal también se ha abordado la elaboración de un protocolo para atender a los animales de compañía en caso de emergencia o catástrofe, un trabajo colaborativo entre el Ministerio de Derechos Sociales, a través de la Dirección General de Derechos de los Animales, y el Ministerio del Interior, por medio de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
El protocolo se pondrá a disposición de las comunidades autónomas para que puedan adaptar sus Planes de Protección Civil a las disposiciones que establece la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.