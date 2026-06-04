El juez Ismael Moreno cita a declarar a Soluciones de Gestión el 8 de julio por el caso mascarillas

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado a declarar el 8 de julio a las 10 horas a Víctor de Aldama como representante de Soluciones de Gestión, empresa investigada en el caso Koldo por la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. Según una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, Moreno acuerda "tomar declaración a dicha mercantil, a través de su representante, en calidad de investigada".

Aldama ya acudió a declarar hace pocas semanas ante el magistrado de la Audiencia Nacional en calidad de imputado. En aquella ocasión, indicó que los "diez mil euros" al mes que entregaba al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García no eran a cambio de los contratos de mascarillas en Baleares o Canarias, sino que eran en general, según fuentes presentes en la declaración.

Víctor de Aldama fue citado en relación a los contratos de material sanitario suscritos por los Gobiernos de Canarias y Baleares en plena pandemia del Covid-19. También ha explicado que la relación con la que fuera entonces presidenta de las Illes Baleares Francina Armengol la llevaba directamente Koldo García.

Koldo García, en su caso, optó por no declarar ante al Audiencia Nacional después de que su abogada pidiera al juez que suspendiera su citación y archivara para él este caso al entender que ya había sido juzgado por ello en el Tribunal Supremo durante el mes de abril.

Sobre el papel de la mercantil Soluciones de Gestión en esta presunta trama de corrupción, el Ministerio de Transportes encargó una auditoria para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a esta empresa. Tras la investigación, se destapó que se duplicó la cantidad de mascarillas a comprar, de los cuatro millones de unidades iniciales a ocho, tan solo en un lapso de 38 minutos. Todo ello cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020, que modificó la cuantía a comprar.