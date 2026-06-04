Estados Unidos mata a dos tripulantes en un nuevo ataque contra una lancha asociada al narcotráfico en el Pacífico

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han realizado este miércoles un nuevo ataque contra una lancha, supuestamente ligada al narcotráfico, que transitaba en aguas internacionales del Pacífico y han confirmado la muerte de los dos tripulantes de la nave.

De acuerdo con el Comando Sur, la operación forma parte del plan 'Lanza del Sur' y han publicado en X el vídeo del momento en el que la lancha es alcanzada por un proyectil a alta velocidad.

“On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O“ — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

Según la información facilitada, la inteligencia confirmó que el buque "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida", han señalado.