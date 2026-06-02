Trump asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras ser reprogramada para julio por el intento de atentado
- El sospechoso del tiroteo, producido el 25 de abril durante el evento, fue detenido
- Trump, que fue evacuado ileso, ha dicho que los "lunáticos" no deben cambiar "nuestro modo de vida"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que asistirá a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, reprogramada para el próximo 24 de julio por el intento de atentado al dirigente en ese mismo evento el 25 de abril.
"No podemos permitir que unos lunáticos cambien nuestro modo de vida, ni siquiera el calendario. Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, me invitó a asistir y a dar un discurso, y he aceptado. No sé si haré las mismas declaraciones bastante desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos. En cualquier caso, ¡será un evento muy 'candente'!", ha escrito en su cuenta de Truth Social.
Trump ha adelantado, además, que el evento cambia de sede y se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria de la capital, un edificio que antiguamente perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, donde se ha celebrado tradicionalmente.
En esta línea, también se ha expresado la presidenta de la asociación al anunciar en un comunicado la nueva fecha: "No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra". "El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda", que garantiza la libertad de prensa, ha añadido Weijia Jiang.
Tres meses de retraso
El 26 de abril, la Cena de Corresponsales, una gala anual organizada por los periodistas que cubren la Casa Blanca, fue interrumpida por un intento de asesinato contra Trump, que acudía por primera vez al evento como presidente.
El sospechoso, Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón del hotel de Washington donde se celebraba la cena, en presencia de unas 2.000 personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y otras autoridades.
Su intento desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente. En una rueda de prensa de urgencia posterior, Trump pidió que el evento se volviera a celebrar próximamente.
Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, delito que puede acarrear cadena perpetua, de dos cargos relacionados con el uso de armas y de otro por agresión a un agente.