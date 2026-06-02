Trump asistirá a la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras ser reprogramada para julio por el intento de atentado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que asistirá a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca, reprogramada para el próximo 24 de julio por el intento de atentado al dirigente en ese mismo evento el 25 de abril.

"No podemos permitir que unos lunáticos cambien nuestro modo de vida, ni siquiera el calendario. Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, me invitó a asistir y a dar un discurso, y he aceptado. No sé si haré las mismas declaraciones bastante desagradables, al menos en lo que respecta a ciertas personas, pero pronto lo sabremos. En cualquier caso, ¡será un evento muy 'candente'!", ha escrito en su cuenta de Truth Social.

Trump ha adelantado, además, que el evento cambia de sede y se celebrará en el Hotel Waldorf Astoria de la capital, un edificio que antiguamente perteneció a la familia Trump, en lugar del Washington Hilton, donde se ha celebrado tradicionalmente.

En esta línea, también se ha expresado la presidenta de la asociación al anunciar en un comunicado la nueva fecha: "No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra". "El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda", que garantiza la libertad de prensa, ha añadido Weijia Jiang.