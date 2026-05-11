El sospechoso de intentar asesinar a Trump en la cena de corresponsales se declara no culpable
- Está acusado, entre otros delitos, de intento de magnicidio, que le podría conducir a una pena de cadena perpetua
- El hombre fue detenido el pasado 26 de abril tras intentar entrar armado a la tradicional cena de corresponsales de EE.UU.
El sospechoso de intentar asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, se ha declarado este lunes no culpable de los cuatro cargos federales en su contra ante un tribunal en Washington. Allen, que se encuentra detenido desde el día del tiroteo, está acusado de intento de magnicidio, un delito que le podría conducir a una pena de cadena perpetua, además de otros delitos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y otro por agresión a un agente con un arma mortal.
En su primera comparecencia ante el juez que preside el caso, Trevor McFadden, Alen ha aparecido con un mono naranja y grilletes en las manos, aunque no ha intervenido, ya que ha sido su abogada, Tezira Abe, la que ha presentado la declaración en su nombre. La Fiscalía acusa al sospechoso de disparar con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto y de intentar perpetrar un ataque contra Trump y otros miembros de su administración.
El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar el control de seguridad de la tradicional cena de corresponsales, celebrada en el hotel Washington Hilton, en el que intentó irrumpir con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. En el evento estaban el presidente republicano; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, entre otras autoridades estadounidense. El día en que se celebraba la cena, el sospechoso presuntamente viajó a Washington en tren, llevando consigo varias armas, y reservó una habitación en el Washington Hilton. Había unos 2.000 invitados.
La semana pasada, la jueza Zia Faruqui, a cargo del caso, pidió disculpas a Allen por las duras condiciones a las que fue sometido en prisión, tras pasar varios días en una celda de aislamiento pese a las quejas de sus abogados. La próxima vista en este caso está prevista para el 29 de junio, según varios medios de comunicación.
Tercer intento de asesinato a Trump
Cole Allen intentó llevar a cabo el que constituye el tercer intento de asesinato contra Donald Trump en menos de dos años. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", dijo Trump sobre el momento de caos que se vivió en la cena de corresponsales. Era la primera vez que Trump aceptaba acudir como presidente a este evento que celebra cada año la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras años de boicot al evento. "Nunca me dijeron que esta era un profesión tan peligrosa", ironizó el presidente sobre el incidente.
El primer intento de asesinato se produjo en julio de 2024, durante un mitin de campaña en el que el mandatario republicano resultó herido de bala en la oreja. Ese día, un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido.
El segundo intento se produjo unos meses más tarde en el campo de golf del líder estadounidense en Florida. El Servicio Secreto estadounidense detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego, pero fue detenido posteriormente. Además, el 12 de octubre de ese mismo año, un hombre armado fue detenido en el control de seguridad de un mitin de Trump en Coachella, California. Fue puesto en libertad el mismo día bajo fianza y negó cualquier intención de matar al expresidente.