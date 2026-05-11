El sospechoso de intentar asesinar a Trump en la cena de corresponsales se declara no culpable

El sospechoso de intentar asesinar al presidente estadounidense, Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Cole Allen, se ha declarado este lunes no culpable de los cuatro cargos federales en su contra ante un tribunal en Washington. Allen, que se encuentra detenido desde el día del tiroteo, está acusado de intento de magnicidio, un delito que le podría conducir a una pena de cadena perpetua, además de otros delitos relacionados con el uso y transporte de armas de fuego y otro por agresión a un agente con un arma mortal.

En su primera comparecencia ante el juez que preside el caso, Trevor McFadden, Alen ha aparecido con un mono naranja y grilletes en las manos, aunque no ha intervenido, ya que ha sido su abogada, Tezira Abe, la que ha presentado la declaración en su nombre. La Fiscalía acusa al sospechoso de disparar con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto y de intentar perpetrar un ataque contra Trump y otros miembros de su administración.

El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril tras burlar el control de seguridad de la tradicional cena de corresponsales, celebrada en el hotel Washington Hilton, en el que intentó irrumpir con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. En el evento estaban el presidente republicano; la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, entre otras autoridades estadounidense. El día en que se celebraba la cena, el sospechoso presuntamente viajó a Washington en tren, llevando consigo varias armas, y reservó una habitación en el Washington Hilton. Había unos 2.000 invitados.

La semana pasada, la jueza Zia Faruqui, a cargo del caso, pidió disculpas a Allen por las duras condiciones a las que fue sometido en prisión, tras pasar varios días en una celda de aislamiento pese a las quejas de sus abogados. La próxima vista en este caso está prevista para el 29 de junio, según varios medios de comunicación.