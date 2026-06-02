La primera guía turística de la Sagrada Familia es de 1915

Desde el 19 de marzo de 1882 cuando se puso la primera piedra de la Sagrada Familia hasta la actualidad, el emblemático templo de Barcelona ha sufrido los avatares del tiempo, cambios y modificaciones sobre los planos iniciales de Antoni Gaudí. Para dar cuenta de la evolución del proyecto, los pasos y titubeos, el archivo de la basílica atesora más de 100.000 documentos.

Entre libros, cartas, planos, legajos, fotografías, recortes de prensa, folletos y otras publicaciones, Laia Vinaixa, responsable el centro de documentación de la Sagrada Familia, pone orden y atiende a RTVE Noticias en el sótano del templo, bajo las naves en las que circulan los turistas. Un lugar "relajado y tranquilo para trabajar en la documentación antigua".

Gaudí recopilaba información para poder construir el templo, tras su muerte, sus díscipulos "empezaron a recopilar otra vez toda la documentación para poder seguir con la obra de Gaudí, con lo que él quería". La Guerra Civil supuso un punto de inflexión, el 20 de julio de 1936 se quemó el taller de Gaudí y los arquitectos que trabajaron con él, enterraron los fragmentos de las maquetas en yeso para recuperarlos tras el fin de la contienda.

Otros arquitectos "Con los trozos de las maquetas que quedaron, las recopilaron, los guardaron y empezaron a rehacerlas, con algunas imágenes, que se habían publicado y, en otros sitios, estaban las fotos y los originales. Pues con todo eso, empezaron a reconstruir maquetas y a recopilar toda la información que había sobre el proyecto para empezar a trabajar otra vez", explica Vinaixa. Para que la obra de Gaudí sobreviviera a su muerte en 1926, fue decisivo el empuje de arquitectos como "Sugrañes, que fue su sucesor cuando murió, Quintana después de la guerra, Puig Boada y Bonet Gari son los principales arquitectos, pero hay mucha gente que había trabajado con Gaudí y que seguía trabajando en la Sagrada Familia". Entre los tesoros del archivo, destaca un folleto que se editó en español, inglés, francés, alemán para divulgar la obra y recaudar fondos para su construcción: "Lo llamamos el álbum, que es como la primera guía que se publicó en 1915, que Gaudí no la escribió pero sí que la validó y explica cómo tenía que ser la Sagrada Familia. Esta es una base muy importante para poder seguir su proyecto". Portada de la primera guía de la Sagrada Familia de 1915. sagradafamilia.org Los documentos más valiosos son lo que están datados en vida de Gaudí. El propagador de la devoción a San José es "la revista que publicaba la Asociación de Devotos de San José. Se empezó a publicar antes de la construcción del templo y a partir de 1874 se empiezan a recoger los donativos para poder empezar la obra y luego va explicando todo el proceso. Esta revista todavía se publica ahora con el nombre de Temple".

Plano restaurado Los trabajos del centro de documentación no se limitan a conservar y catalogar papeles o fotografías también se dedican a la restauración: "Me he restaurado un plano que, de hecho, es una reproducción de la última planta en vida de Gaudí y la verdad es que ha quedado muy bonita", detalla Vinaixa. Alzado de la fachada de la Sagrada Familia. Daudé, Pep sagradafamilia.org Libros de la biblioteca, periódicos de la hemeroteca y más de 100.000 fotos, tanto históricas como del seguimiento del proyecto o papeles administrativos forman parte del legado de la Sagrada Familia. Una valiosa documentación que no serviría de nada sin "ordenarla, digitalizarla y catalogarla en la base de datos" para poder recuperarla y darle sentido. La tecnología permite agilizar las tareas del archivo: "Ahora ya no hay la foto en papel y todo es digital. En él lo recibimos todo. Lo que está en papel se digitaliza y lo que viene en digital, en digital".