Competencia pide una reducción de las tarifas en los aeropuertos a partir de 2027
- La Asociación de Líneas Aéreas apoya la propuesta
- La bajada de las tarifas aéreas deberá ser aprobada en Consejo de Ministros
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 en el que concluye que las tarifas aeroportuarias de Aena deberían reducirse un 0,59% anual, en lugar de incrementarse el 3,82% propuesto por la compañía.
Para justificar esta bajada de tarifas y corregir las ineficiencias de Aena, Competencia plantea varias modificaciones. Entre ellas, aumentar la previsión de crecimiento de pasajeros del 1,3% al 2,2% anual hasta llegar a los 366 millones de viajeros en 2031. También propone recortar los costes operativos en 741 millones de euros y bajar el coste de capital del 9% al 7,4% en línea con las normativas europeas.
El informe presentado este martes por Competencia para los próximos cinco años, contempla un plan de 9.991 millones de euros, donde el 70% se blindará para la ampliación de capacidad, seguridad y mantenimiento.
El Consejo de Ministros deberá aprobar el documento final antes del 30 de septiembre de 2026. El organismo regulador concluye que, aplicando estos recortes y ajustes a las tarifas, el sistema aeroportuario español seguirá siendo completamente sostenible y solvente en términos económicos.
La Asociación de Líneas Áreas apoya la propuesta de Competencia
La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha celebrado la propuesta de Competencia. Aseguran que avala la posición de las aerolíneas aunque se muestran más ambiciosos: "existe margen para una bajada incluso mayor". En un comunicado, ALA destaca que el informe demuestra la compatibilidad de la bajada tarifaria con el esfuerzo inversor que se persigue en este quinquenio de casi 10.000 millones de euros en la parte regulada, lo que se contrapone con la propuesta del gestor aeroportuario, Aena, que plantea un incremento anual del 3,82%.
El presidente de ALA, Javier Gándara, ha asegurado que la propuesta de CNMC "viene a constatar una vez más que las previsiones de Aena para estimar los principales parámetros que determinan las tarifas aeroportuarias necesitan corrección".
Por ello, la asociación, que aglutina el 85% del tráfico aéreo en España, con 72 compañías aéreas asociadas, ha pedido al Ministerio de Transportes que atienda al criterio del supervisor y apruebe el documento.