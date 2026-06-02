Competencia pide una reducción de las tarifas en los aeropuertos a partir de 2027

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado su informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027-2031 en el que concluye que las tarifas aeroportuarias de Aena deberían reducirse un 0,59% anual, en lugar de incrementarse el 3,82% propuesto por la compañía.

Para justificar esta bajada de tarifas y corregir las ineficiencias de Aena, Competencia plantea varias modificaciones. Entre ellas, aumentar la previsión de crecimiento de pasajeros del 1,3% al 2,2% anual hasta llegar a los 366 millones de viajeros en 2031. También propone recortar los costes operativos en 741 millones de euros y bajar el coste de capital del 9% al 7,4% en línea con las normativas europeas.

El informe presentado este martes por Competencia para los próximos cinco años, contempla un plan de 9.991 millones de euros, donde el 70% se blindará para la ampliación de capacidad, seguridad y mantenimiento.

El Consejo de Ministros deberá aprobar el documento final antes del 30 de septiembre de 2026. El organismo regulador concluye que, aplicando estos recortes y ajustes a las tarifas, el sistema aeroportuario español seguirá siendo completamente sostenible y solvente en términos económicos.