'La espía de Hitler', la sorprendente historia de la agente doble que inspiró a Ian Fleming la primera "Chica Bond"

Nacida en una familia noble rusa emparentada con los Romanov, actriz, fotógrafa de prestigio y políglota, Larissa Swirski (Odessa, 1919-Sevilla, 1977), también fue una de las mejores espías de la Segunda Guerra Mundial. Conocida por los alias de "La Mata Hari del Sur" y "La Reina de Corazones", trabajó para Ian Fleming (1908-1964), que se inspiró en ella para crear su primera "Chica Bond", Vesper lynd. Ahora, Antonio Sachs y Maite Perea narran su sorprendente historia en la novela gráfica La espía de Hitler (Planeta Cómic).

"La idea de este cómic nos la propuso nuestra editora, Alexandra, lo que fue todo un acierto -nos confiesa Antonio-. Nos dio un tiempo para documentarnos y comprobar que había una buena historia que contar y así fue. Conforme fui indagando en la vida de esta mujer, me fascinó su sofisticación natural y, sobre todo, su calidad humana. Tenemos una imagen de los espías como unos individuos fríos y carentes de sentimientos y, en ese aspecto, Larissa fue una espía atípica dentro del gremio".

Maite Perea ha sido la encargada de plasmar a Larissa en las viñetas: "A Larissa la imagino muy segura de sí misma y con un carisma arrollador. Como una especie de fuerza de la naturaleza. Para darle imagen al personaje de Larissa miré las fotografías disponibles de ella y su nariz y pelo oscuro fue lo primero que llamó mi atención. Cuando me puse a diseñar qué aspecto tendría en el cómic, intenté simplificarla bastante y llevarla a mi estilo de dibujo, con mucho énfasis en que fuese un personaje muy expresivo. Creo que era una mujer muy elegante, pero también dispuesta a ensuciarse si era necesario".

Página de 'La espía de Hitler' (Planeta Cómic)

"Larissa era una mujer de principios y con un alto código moral" Larissa estaba casada con un oficial del ejército español, Manuel Romero, destinado en Sevilla y con el que tuvo una hija, Liana. Los alemanes la convencieron de trabajar para ellos prometiéndola que cuando conquistaran Rusia la devolverían sus privilegios de nacimiento. Y su trabajo consistía en fotografiar y recabar información sobre los barcos alíados que recalaban en Gibraltar. "En aquella época el Campo de Gibraltar estaba repleto de espías de uno y otro bando -nos comenta Antonio-. La importancia del Estrecho de Gibraltar fue crucial en el devenir de la Segunda Guerra Mundial, ya que, entre otras cosas, permitiría el desembarco de los Aliados en el norte de África. Su control era muy codiciado y es ahí donde entró en juego Larissa. La información que ella proporcionó a ambos bandos fue clave en ese sentido". Página de 'La espía de Hitler' (Planeta Cómic) Pero, tras un tiempo espiando para los nazis, Larissa decidió convertirse en una agente doble a costa de arriesgar su propia vida: "La tragedia familiar que Larissa arrastraba desde su niñez declinó la balanza para que se decidiese a trabajar para el servicio de inteligencia militar alemán, la Abwehr. La oportunidad se le presentó y ella la aprovechó. Sin embargo, Larissa era una mujer de principios y con un alto código moral. Cuando conoció la verdad sobre los nazis, no dudó en hacer aquello que le dictaba el corazón, pese a poner su vida en peligro por ello". Fue entonces cuando se convirtió en agente doble y trabajó a las órdenes de Ian Fleming, oficial de la Inteligencia Británica. "Larissa y Fleming fueron buenos amigos -nos explica Antonio-. No obstante, ambos eran espías, por lo que en su relación imperó un respeto mutuo. Larissa era una espía que reunía todas las cualidades que configuran a la agente secreta perfecta y esto es algo que Fleming supo ver al instante". "La esencia del personaje de Vesper Lynd es un reflejo de la personalidad de Larissa. De modo que sí creo que Fleming se inspirase en ella. Son varias las fuentes que coinciden en este punto y, con sinceridad, yo también", asegura Antonio. Página de 'La espía de Hitler' (Planeta Cómic)

"Larissa no llevaba armas y jamás ejerció la violencia" Maite destaca que esa excelente educación que recibió de niña también contribuyó a que fuera una gran espía: "Como aparece al inicio del cómic, desde su infancia va adquiriendo habilidades y aptitudes que la convierten en una excelente candidata a espía, como los idiomas que hablaba y su faceta de fotógrafa. Aparte, su carisma y belleza jugaron un papel importante en lo exitosa que fue como espía". "Sus herramientas principales en ese trabajo como espía -añade Antonio-, fueron su status social, su educación y una minúscula cámara de fotografiar Minox de tecnología militar. Larissa no llevaba armas y jamás ejerció la violencia. Básicamente, sus misiones consistían en recabar información. Su hija Liana la acompañó en algunas misiones, por supuesto en aquellas que no suponían ningún riesgo para la pequeña, y el motivo siempre fue el de afianzar su coartada". Página de 'La espía de Hitler' (Planeta Cómic)

Conoció a Coco Chanel, Salvador Dalí o Clark Gable En su juventud, su posición social y su éxito como fotógrafa permitió a Larissa conocer a algunos de los personajes más famosos e influyentes de su época. "Larissa se cruza con varias figuras importantes en este cómic, como Coco Chanel, Salvador Dalí, Clark Gable o el mencionado Ian Fleming -nos comenta Maite-. Es un proceso muy enriquecedor tratar de llevar a tu terreno, a tu estilo de dibujo, personas que existieron; te ayuda a mejorar como dibujante y entender mejor qué caracteriza a cada persona". "En especial disfruté bastante dibujando a Clark Gable -nos confiesa Maite-. tiene una cara muy interesante y reconocible, y dibujar bigotes siempre es divertido". "Recrear esa época y todos esos lugares y ambientes en los que se movió Larissa también ha sido muy divertido y a veces desafiante, porque me ha forzado a dibujar cosas que nunca me había planteado dibujar -añade la artista-. Larissa se movió más en las sombras, pero aun así el cómic tiene momentos de acción que han sido muy gratificantes de dibujar y que sin duda recuerdan a las historias de James Bond. El clímax final de la historia fue muy divertido de dibujar". Página de 'La espía de Hitler' (Planeta Cómic) En cuanto a su estilo de dibujo, la dibujante nos confiesa: "Soy muy fan de Jordi Lafebre y siempre recurro a él para orientarme y ver cómo resuelve gráficamente cosas que a mí se me atascan. El arte de Pellejero también lo descubrí recientemente y me encanta cómo dibuja y sintetiza". "En cuanto al color, aún estoy descubriendo cómo desenvolverme mejor y usar el color para reforzar la narración. Para mí es difícil crear una paleta de colores para algo tan amplio como un cómic, pero poco a poco noto que llego a donde quiero estar", asegura Maite. Página de 'La espía de Hitler' (Planeta Cómic)