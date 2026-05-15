El Comic Barcelona comença una nova etapa amb la primera dona guardonada a Millor Obra d'Autoria Espanyola
- El saló arrenca marcat per la cultura pop asiàtica i el canvi d'espai a Montjuïc
- Cinc dones opten al gran premi per primera vegada en la història del certamen
El 44è Comic Barcelona arrenca amb una edició marcada per la internacionalització, la cultura pop asiàtica i un fet inèdit: el certamen fa història amb cinc nominacions íntegrament femenines en una de les categories principals, Millor Obra d'Autoria Espanyola. Per primera vegada, una dona pot guanyar en uns premis que durant anys havien estat marcats per una major presència masculina.
Manga, doblatge i cultura coreana protagonitzen el saló
Fins al 17 de maig, el recinte de Fira Barcelona Montjuïc es converteix en l'epicentre del còmic amb la participació de més artistes internacionals que en edicions anteriors. Entre els noms destacats hi ha el japonès Shintaro Kago, referent del manga experimental; Milo Manara, icona del còmic europeu; i Pen So, artista hongkonguès reconegut pel detallisme de les seves il·lustracions. També hi participaran figures com Ken Niimura, C. B. Cebulski, Wooh Nayoung o Deniz Camp.
La nova edició posa especial atenció en la cultura pop asiàtica, especialment la coreana i japonesa, així com en el món del doblatge, on es dedica tot un espai liderat per Andrea Compton que debuta com a convidada oficial en una programació que inclou veus de gran trajectòria com Masumi Mutsuda, actor de doblatge habitual en grans produccions internacionals, Dani García, conegut per posar veu a actors com Brad Pitt o Ewan McGregor, i Hermoti, creador de contingut.
Especial interés públic
El Comic ja es prepara per l'any que ve, quan tindrà lloc el seu 45è aniversari. En aquest context, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en representació del Govern, ha asseguretat que el ceratemen esdevindrà d'Especial Interes Públic, degut al seu èxit any rere any. Un suport que es concreta també en la concessió d'ajudes econòmiques destinades a facilitar la celebració del saló i a impulsar el sector cultural i creatiu vinculat al còmic.
Nous espais
Els organitzadors esperen superar els 110.000 visitants de l'any passat, tot i que el saló afronta uns anys de transició per les obres de remodelació de Fira Montjuïc, que tenen previst finalitzar al 2029. El canvi d'ubicació al Pavelló 8 genera incertesa sobre l'afluència i la mobilitat del públic, especialment per la reducció d'espais i accessos. "És un bon any, però s'haurà de veure com flueix la gent", expressa la directora del saló, Meritxell Puig.
A més de les exposicions, signatures i xerrades, el Comic Barcelona reforça la seva aposta pel cosplay, el webtoon i les narratives digitals amb la participació d'entitats com la Hong Kong Comics & Animation Federation i la Korea Creative Content Agency.