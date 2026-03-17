Candela Sierra, ilustradora: "El cómic no es solo un 'storyboard', tiene un lenguaje lleno de posibilidades"

Brincar – de la risa o del susto - en el sofá mientras lees a la luz de una lamparita tu cómic favorito, ya no es solo suerte de aficionados al manga o a los superhéroes. Con historias que invitan a cerrar los ojos e imaginar… o a abrirlos rápidamente ante nuestra naturaleza, el mundo de la novela gráfica, con su gran variedad de temas, ha ido conquistando bibliotecas, librerías… y el corazón de los lectores más esquivos.

"El cómic no es solo un storyboard, tiene un lenguaje lleno de posibilidades", resume ante de los micrófonos de Cultura con Ñ en Radio Exterior, la ilustradora Candela Sierra, ganadora del Premio Nacional del Cómic 2025 con Lo sabes, aunque no te lo he dicho. “Creo que estamos volviendo a sacarle el jugo a un lenguaje que está ahí para que juguemos con él y que veamos qué nos puede contar”, añade. Lo afirma este martes, día de las viñetas que dicen mucho con muy poco, de los bocadillos que no se comen, de los lectores (a la vista o a escondidas), de los libreros que recomiendan y de las portadas que guardan como tesoros las historias y pedacitos de sus autores. Es, sí: el Día del Cómic y el Tebeo.

Cartel oficial del cuarto Día del Cómic y del Tebeo, de Candela Sierra

La mejor explicación a las afirmaciones de Candela Sierra es el propio cartel que ha diseñado para ilustrar esta jornada por encargo de la Dirección General del Libro tras ganar el galardón a mejor novela gráfica el año pasado. En él, los bocadillos de diálogo toman vida y se convierten en personajes, más concretamente en animales.

“La idea nace de ver a mi gato bufando y pensar que se parece mucho a un bocadillo de exclamación. Y con esa idea, pensé que el perro caniche podría ser el de pensar y que un ratoncito ya completaba el juego, porque daba un motivo al gato para bufar”, describe divertida, sobre el cartel, al que define como un “encargo muy bonito” y que ha hecho “sin directores de arte”. Desprenderse de las etiquetas al cómic

Tras un año del éxito de su obra, Candela Sierra reconoce que recibir el ‘Goya de la novela gráfica’ fue “una sorpresa” que después le ha traído muchas invitaciones a eventos y medios. “Hay muchos libros muy buenos y que te premien, es… hay algo de magia, de alineación cósmica”, cuenta.

Una recompensa a un libro que, aunque empezó a dibujar en 2020 como una historieta para una revista, no tomaría la forma de libro hasta años más tarde, cuando consiguió ayudas económicas. Sin destripar mucho la historia, Lo sabes, aunque no te lo he dicho es un análisis de la incomunicación, a veces incluso del narcisismo, a través de situaciones de la vida cotidiana.

Portada de 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri)

Destacan historias entrelazadas o bocadillos que se interrumpen unos a otros. También el relato de un hombre que enseña a un loro a decir “te quiero” para así poder escucharlo en voz alta o el de una pareja que empieza en una viñeta de color morado para acabar mudándose a otras dos, roja y azul, cuando se separan. “Uno de los valores del libro yo creo que es el uso del recurso gráfico. Hay juegos visuales como, por ejemplo, una (historia) que habla del autoengaño, (…) otra en la que una persona que habla y se ahoga, literalmente, en su propio discurso…”, añade la propia autora.

Tanto la estética como la intención son importantes para el género. Bien lo sabe Sierra, que, tanto en este libro como en Rotunda (su anterior obra sobre las incoherencias del mundo laboral) expresa de manera mordaz su denuncia de la sociedad actual. Algo que, defiende, ayuda a desprenderse de las etiquetas al género: “Creo que, como cualquier otro medio artístico, puede ser entretenimiento, pero también puede ser una expresión del autor o autora, de la sociedad en la que vive o de lo que simplemente quiere investigar”, afirma.

Portada de 'Rotunda' (Andana Gráfica)