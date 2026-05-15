Teresa Valero ('Contrapaso 2'), primera autora en ganar el premio a mejor obra española del Comic Barcelona

Comic Barcelona ha acabado este 2026 con una anomalía de 38 años: por fin, una autora, la madrileña Teresa Valero ha logrado con su novela gráfica Contrapaso: Mayores, con reparos (Norma) el premio a la Mejor Obra Española de unos galardones que, desde 1988, entrega la principal cita del sector en España, y que había sido esquivo a las mujeres.

Este año tocaba sí o sí, porque las cinco candidatas eran creadoras, y Valero (Madrid 1969) lo ha logrado con un thriller en torno al mundo del cine, en el Madrid de los años cincuenta, segunda entrega de la saga Contrapaso protagonizada por un curioso trío de "investigadores", formado por un viejo reportero de sucesos, el hijo de un comunista y una dibujante de una revista para señoritas.

Junto al de Valero, el jurado ha otorgado el premio Miguel Gallardo de autor revelación también a una mujer, la hispanovenezolana Natalia Velarde, creadora de la brillante Encías quemadas (Reservoir Books) por la que estaba además nominada a la mejor obra española.

Igualmente, Comic Barcelona ha concedido el Gran Premio del Salón, que reconoce una trayectoria, al dibujante madrileño Esteban Maroto; Impenetrable (Norma), de Alix Garin, ha ganado el de Mejor obra extranjera; ¡Astrid!, de Arkaitz González (Fandogamia), Mejor Cómic Infantil; El libro endemoniado, de Fernando Llor y Alicia García (Astronave), Mejor Cómic Juvenil y Tocotó, de Bamidala, el de Mejor Fanzine.

Más allá del título en que ha recaído finalmente este primer galardón a Mejor Obra Española para una autora, Valero y las otras cuatro nominadas se mostraban de acuerdo en una cosa: "ya era hora", han dicho a EFE las cinco.

"Me sigue dando pena que sea algo sorprendente, ha tardado mucho, lo que quiere decir que no está normalizada la cosa, que nos dé exactamente igual que sean hombres o mujeres. Lástima que sea un titular y lástima que haya una minoría que haya puesto el grito en el cielo, como si nos metieran con calzador", comenta la propia Valero.