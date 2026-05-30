Día de las Fuerzas Armadas 2026: las imágenes del desfile militar en el que no se pudo izar la bandera
- El desprendimiento de una pieza del mástil ha impedido el izado de la bandera
- La princesa Leonor asiste por primera vez al acto central del Día de las Fuerzas Armadas
El acto central del Día de las Fuerzas Armadas —DIFAS 2026— en Vigo este sábado deja imágenes inéditas y algunas anécdotas. La princesa Leonor ha asistido por primera vez junto a los reyes, asumiendo así nuevas obligaciones institucionales. El izado de la bandera, que por primera vez no ha podido completarse al soltarse la pieza que sujetaba la bandera a la parte superior del mástil, ha dejado la imagen insólita.
Las malas condiciones meteorológicas también han marcado el desfile militar, en el que por motivos de seguridad no se han podido hacer el salto paracaidista ni el desfile aéreo. Estas son las imágenes de los momentos más señalados.
El primer DIFAS para la princesa Leonor
La princesa Leonor que está finalizando su preparación militar en la Academia General del Aire, ha asistido por primera vez al DIFAS en esta edición celebrada en Vigo y se ha convertido en la gran protagonista, vestida con el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio que también llevó en último desfile de la Fiesta Nacional.
El momento insólito del Día de las Fuerzas Armadas
El rey ha vivido con sorpresa el momento en que la bandera nacional se ha caído, justo cuando empezaba a tomar cierta altura en el mástil. En concreto, según ha podido saber RTVE, se ha soltado el tornillo que sujetaba la polea con la que se estaba subiendo la enseña.
Los guardias reales han reaccionado rápidamente y han cogido la bandera para que no permaneciera tocando el suelo en un momento solemne cuando se iba a homenajear a los soldados que han dado su vida por España.
Baraka, la protagonista de cuatro patas
Como es habitual, las unidades más aplaudidas han sido la UME y la Legión, que en esta ocasión ha llevado para el desfile a su mascota, un borrego macho de raza castellana, con 4 años y de nombre 'Baraka', que en árabe significa buena suerte.
Otros protagonistas del desfile, caballos y perros
En el desfile han participado las unidades de la Guardia Real de escolta solemne y de la agrupación de honores, con sus secciones de moto, de escuadrón, de gastadores, de escolta a la bandera y la de música, entre otras. En estas unidades han desfilado una parte de los 130 caballos que han participado en el desfile. Y junto a ellos también lo han hecho seis perros.
Una manifestación contra el desfile y el gasto militar
Una manifestación ha recorrido este sábado el centro de Vigo para protestar contra el desfile del Día de las Fuerzas Armadas y contra el incremento del gasto militar. La protesta, convocada por la plataforma Galiza pola Paz, ha partido de Vía Norte a las 12:00 horas, a la misma hora que estaba previsto el desfile militar de las Fuerzas Armadas en la playa de Samil, y ha marchado hasta la Puerta del Sol, bajo el lema Paz y soberanía. Ni guerra, ni OTAN, ni gastos militares.