La Policía Judicial detecta la implantación de una prótesis caducada por el Fraude en el Servicio Murciano de Salud
- La UDEF constata que a un paciente se le colocó una prótesis caducada de los 30 expedientes que revisaron
- El fraude consistía en obtener réditos de la compra de material cardiovascular en un hospital
La Policía Nacional ha detectado la implantación de una prótesis caducada en el marco de la investigación del fraude de casi siete millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Un grupo compuesto por un médico, ocho funcionarios y dos comerciales han sido detenidos por, presuntamente, obtener réditos fraudulentos durante casi ocho años derivados de la compra de material cardiovascular del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.
En un informe, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recomienda a los posibles afectados una auditoria forense para conocer al detalle cuantas prótesis se habrían puesto caducadas. En principio, el fraude alcanzaría entre 5 y 7 millones de euros y se mantuvo activa entre los años 2018 y 2025.
Detalles de la operación
Según el documento de la UDEF, el entramado se lucró mayoritariamente mediante la venta de casi una treintena de productos sanitarios no homologados por parte de la distribuidora Logimed, proveedora del SMS, por un valor de cuatro millones de euros: "La mecánica consistía en utilizar los códigos de facturación de productos homologados del mismo proveedor para cobrar los no homologados, introduciendo datos falsos en el sistema contable SAP del SMS", explica el texto.
Además, los implicados obtuvieron beneficios facturando productos homologados por otros más caros y por el inflado de facturas en cirugías por parte del cirujano cardiovascular implicado.
La Consejería de Salud ha insistido en que el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital Virgen de la Rixaga ha revisado a los pacientes y descarta que se hayan utilizado prótesis caducadas. Los pacientes, no obstante, se están sometiendo a una segunda sesión de control.