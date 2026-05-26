La Policía Judicial detecta la implantación de una prótesis caducada por el Fraude en el Servicio Murciano de Salud

La Policía Nacional ha detectado la implantación de una prótesis caducada en el marco de la investigación del fraude de casi siete millones de euros al Servicio Murciano de Salud (SMS). Un grupo compuesto por un médico, ocho funcionarios y dos comerciales han sido detenidos por, presuntamente, obtener réditos fraudulentos durante casi ocho años derivados de la compra de material cardiovascular del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

En un informe, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recomienda a los posibles afectados una auditoria forense para conocer al detalle cuantas prótesis se habrían puesto caducadas. En principio, el fraude alcanzaría entre 5 y 7 millones de euros y se mantuvo activa entre los años 2018 y 2025.