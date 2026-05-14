La Región de Murcia se prepara para un verano con más contratación

El verano está a la vuelta de la esquina y el sector tiene muy buenas previsiones de reservas. Se prevé un lleno en agosto, en especial en La Manga, según la Asociación de Hoteles y Alojamientos de la Costa Cálida, Hostetur.

"Excepcional para este verano. El verano pasado ya fue un verano muy bueno, pero creo que este año podemos superar los registros del anterior" señala José Catalá, presidente de Hostetur.

Con estas previsiones, la Región de Murcia se prepara para la campaña de verano, una campaña en la que se prevén más contratos que el verano anterior. Según datos de Randstad, se realizarán 22.010 nuevos contratos, son un 11,3% más que el año anterior.

Las empresas refuerzan sus plantillas y se buscan trabajadores con alta disponibilidad para incorporación inmediata. Por ejemplo, el Hotel Churra de Murcia ya han incorporado a seis camareras de piso, pero están en búsqueda constante de perfiles.

Camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores... son los trabajos más demandados aunque se buscan perfiles cualificados.

"Nos cuesta encontrar de todo. Es que no hay prácticamente ningún perfil que no cueste encontrar: camareros, cocineros, recepcionistas...Por ejemplo, encontrar socorrista para una piscina es una odisea", declara José Catalá, presidente de Hostetur.

Y buscan perfiles cualificados añade la presidenta de la Asociación de Hoteles de la Región de Murcia, Inmaculada Nicolás. "Insistimos muchas veces en que la formación es imprescindible para dar un mejor servicio al cliente".

También piden a las administraciones que se reduzca la burocracia para poder contratar a profesionales de otros países que están dispuestos a trabajar.