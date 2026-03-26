El Hospital La Paz crea la Unidad de Mano para atender a pacientes con lesiones graves

Alexsandar Lovic da órdenes en voz baja pero firme: "pinza", "bisturí", "luz"... De fondo suena el pitido del monitor cardíaco. Asistimos a una operación de mano y antebrazo. Veintinueve huesos y más de 50 músculos conviven en esta parte del cuerpo. Restaurar su anatomía es todo un desafío.

Ante esta realidad, el Hospital La Paz, en Madrid, ha creado la Unidad de Mano. La dirige Lovic, cirujano plástico experto en microcirugía. Aparte de cirujanos, también conforman la unidad traumatólogos. Con este nuevo equipo de trabajo se busca una "atención sincronizada" sin que el paciente tenga que "saltar" de una especialidad a otra, explica Lovic.

Estructura compleja La mano es una de las estructuras más complejas del cuerpo humano y una herramienta multiusos. Con ella tocamos, sentimos, escribimos, cocinamos, nos atamos los cordones de los zapatos…. Si enumeramos todas las actividades que hacemos con ellas, usted probablemente dejaría de leer este texto. "Uno no es consciente todo lo que hace con la mano hasta que tienes una lesión. El del déficit es enorme", dice Mihaita Mihalache. Tiene 45 años y con 43 sufrió un accidente laboral. Se machacó la mano con una panificadora industrial. Diagnóstico: "Mano catastrófica". Es el término que emplean los médicos para describir una lesión grave que afecta a piel, huesos y nervios y, además, compromete seriamente la función de la mano.

Recuperar la funcionalidad de la mano Mihaita acaba de superar su quinta operación. Los profesionales de la Unidad de Mano han tratado de separar su pulgar amputado del resto de los dedos. "El pulgar nos diferencia de los animales. Ningún animal lo tiene. Es fundamental para manipular o agarrar objetos", explica Ana Fuster, especialista de medicina física y rehabilitación en el hospital La Paz. Mientras, Mihaita coge una botella de agua para mostrar que ya es capaz de hacer precisamente eso que nos distingue de los animales: "La pinza digital". Es decir, el uso del pulgar e índice para sujetar objetos.

Cada milímetro cuenta Con un goniómetro, Fuster mide los rangos articulares de la mano de Mihaita. "Treinta grados", dice, y toma nota. "Voy a forzar un poco", indica mientras desplaza el pulgar de su paciente hacia un lado…. "Forzar, forzar, forzar, forzar. Llegaríamos a 45 grados", añade. Mayor grado implica una mayor amplitud de movimiento y una mejor movilidad funcional. Mihaita, en la consulta con Ana Fuster. RTVE Ese es el principal objetivo. "Mejorar la función de la mano sea como sea. Sabemos que no le va a crecer el pulgar, pero vamos a intentar que pueda manejarse", señala Fuster. Porque la rehabilitación, aclara, "no consiste en liberarse de los déficits, sino en aprender a convivir con ellos y adaptarse a ellos de la mejor forma posible".