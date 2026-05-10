Muere el alcalde de Murcia, José Ballesta, a los 67 años

El alcalde de Murcia, el 'popular' José Ballesta, ha fallecido este domingo a los 67 años a consecuencia de un cáncer que padecía desde hacía más de dos años, y el ayuntamiento decretará en las próximas horas tres días de luto en señal de duelo, según ha informado la corporación municipal. El cargo lo asumirá de forma provisional Rebeca Pérez.

Ballesta era actualmente alcalde de Murcia desde junio de 2023, cargo que ya había ocupado previamente entre 2015 y 2021.

En un comunicado, el consistorio murciano expresa su "profundo pesar por el fallecimiento de su alcalde tras una vida marcada por una vocación de servicio público ejemplar y una entrega permanente a Murcia y a los murcianos".

"Nuestra ciudad acaba de perder a su alcalde. Pero también a una persona que dedicó su vida al servicio público, al trabajo constante y al compromiso con sus vecinos", sostiene el ayuntamiento.

Ahora, la Corporación Municipal tiene diez días para celebrar el Pleno extraordinario en el que se designará al nuevo regidor de la ciudad.

Dos años en tratamiento por un cáncer de colon El alcalde llevaba desde principios de 2024 en tratamiento por un cáncer de colon, una enfermedad que siempre trató con enorme discreción. De hecho, nunca llegó a comunicar oficialmente su dolencia y mantuvo su actividad al frente del consistorio, de la que solo se apartó de manera puntual en un par de ocasiones, y por breves periodos de tiempo. Gran aficionado al baloncesto y hombre de profundas creencias religiosas, José Ballesta fue alcalde de Murcia entre 2015 y 2021 y, posteriormente, desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2023, que ganó con mayoría absoluta. En los dos años transcurridos desde el diagnóstico, Ballesta ha participado en actos públicos hasta hace escasamente unos días: su última aparición fue el pasado 30 de abril, cuando presidió el pleno municipal de ese mes, en el que estuvo unas dos horas antes de ausentarse de la sala. Semanas antes, con motivo de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, había mantenido también una intensa actividad, asistiendo a gran número de procesiones y desfiles durante las fiestas, tras las cuales redujo notablemente su presencia pública.

Catedrático en Medicina y exrector de la Universidad de Murcia Ballesta era doctor en Medicina y Cirugía y catedrático de Biología Celular por la Universidad de Murcia, de la que fue rector de 1998 a 2006. Antes había sido vicerrector de Investigación e Infraestructuras (1992-1994). Tras su paso por el máximo órgano de gobierno de la universidad pública, dio el salto a la política como diputado en la Asamblea Regional y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, una cartera que ocupó hasta 2011. Después, entre 2011 y 2014, fue consejero de Universidades, Empresa e Investigación y portavoz del Gobierno regional, desde donde pasó a su candidatura a la alcaldía de Murcia capital, a la que llegó por primera vez tras las elecciones de mayo de 2015, relevando al también popular Miguel Ángel Cámara. Obtuvo entonces 12 concejales, a tres de la mayoría absoluta, lo que le obligó a pactar con Ciudadanos, una situación que se repitió en las municipales de 2019, en las que logró 11 representantes, pactando de nuevo con el partido naranja. Fue una etapa de gobierno complicada que acabó con una moción de censura planteada por el PSOE y apoyada por los que fueran sus socios de gobierno que lo apartaron de la alcaldía en 2021. No obstante, recuperó el cargo en las municipales de mayo de 2023, en esa ocasión, con mayoría absoluta, con la que ha venido gobernando hasta ahora.