El consejero de Seguridad insiste en que la carga en el aeropuerto fue en respuesta a una agresión a un agente
- Bingen Zupiria ha comparecido en el Parlamento Vasco para dar explicaciones sobre lo ocurrido el sábado en la llegada de miembros de la Flotilla
- EH Bildu y Sumar se han mostrado muy críticos. Los grupos que apoyan al gobierno, PNV y PSE, respaldan al consejero de Seguridad
En su comparecencia ante la comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, el consejero Bingen Zupiria ha vuelto ha pedir disculpas por los incidentes del pasado sábado en el aeropuerto de Loiu, durante el recibimiento de varios integrantes de la Global Sumud Flotilla. Ha reiterado que no deberían haber ocurrido y que se debería haber gestionado la situación de otra forma. Pero ha insistido también en que fue un asunto de orden público, que a nadie le golpeó la Ertzaintza por su ideología.
Tras visionar las imágenes de la cámara de seguridad del aeropuerto, Zupiria ha explicado que se desconocía que iba a haber un acto de recibimiento. Los agentes que estaban en Loiu tenían como misión gestionar el flujo extraordinario de viajeros por la final europea de rugby que se disputaba ese día en Bilbao. Un responsable del dispositivo, ha relatado el consejero, habló con los integrantes de los concentrados para pactar cómo llevar a cabo el acto sin obstaculizar el paso en la zona de llegadas del aeropuerto.
Agresión a un ertzaina
Cuando llegaron los activistas de la Flotilla, según Zupiria, uno de ellos empujó a un agente de la Ertzaintza y posteriormente agredió a otro. A partir de ahí, ha dicho, se desataron los incidentes. Las cargas de los ertzainas, ha asegurado, se produjeron tras estas agresiones a sus compañeros. Durante la actuación policial, en palabras del consejero de Seguridad, los concentrados hicieron caso omiso de las indicaciones de los agentes. Y no respetaron lo acordado previamente.
Todo ello, ha remarcado Zupiria, en medio de quejas y desprecio al cuerpo policial. Ha dicho que entre los activistas provocadores hay dos exmiembros de ETA. Y ha denunciado también el señalamiento en redes sociales de algunos agentes que participaron en el dispositivo. Algo que, ha asegurado, no van a permitir. Ya se ha presentado una denuncia ante la fiscalía.
Reacciones de la oposición
Las reacciones de los grupos de la oposición han sido diversas. Los más críticos ha sido EH Bildu y Sumar. El portavoz de la coalición abertzale cree que se debe cesar de sus puestos a los responsables del operativo, porque si no, ha dicho su portavoz, vuelve a ganar la impunidad. Ha añadido que en Euskadi hay un problema serio con el modelo policial. Sumar cree que la actuación de la Ertzaintza fue brutal y desproporcionada y que no tiene cabida en democracia. Por su parte, el PP cree que hubo un "evidente interés" de provocar a la Ertzaintza.
PNV y PSE-EE, los grupos que apoyan al Gobierno Vasco, han respaldado al consejero. El portavoz jeltzale ha señalado que hay parte de la población que no soporta a la Ertzaintza, y por eso pasan cosas como las del sábado. Los socialistas consideran que es saludable que se evalúen actuaciones como la ocurrida en el aeropuerto de Loiu. El consejero de Seguridad ha anunciado que se ha abierto una investigación interna en la Ertzaintza para determinar si el uso de la fuerza fue proporcionado. Mientras se producía su comparecencia, una concentración en el exterior del Parlamento Vasco ha denunciado la actuación policial.