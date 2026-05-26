El consejero de Seguridad insiste en que la carga en el aeropuerto fue en respuesta a una agresión a un agente

En su comparecencia ante la comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, el consejero Bingen Zupiria ha vuelto ha pedir disculpas por los incidentes del pasado sábado en el aeropuerto de Loiu, durante el recibimiento de varios integrantes de la Global Sumud Flotilla. Ha reiterado que no deberían haber ocurrido y que se debería haber gestionado la situación de otra forma. Pero ha insistido también en que fue un asunto de orden público, que a nadie le golpeó la Ertzaintza por su ideología.

Tras visionar las imágenes de la cámara de seguridad del aeropuerto, Zupiria ha explicado que se desconocía que iba a haber un acto de recibimiento. Los agentes que estaban en Loiu tenían como misión gestionar el flujo extraordinario de viajeros por la final europea de rugby que se disputaba ese día en Bilbao. Un responsable del dispositivo, ha relatado el consejero, habló con los integrantes de los concentrados para pactar cómo llevar a cabo el acto sin obstaculizar el paso en la zona de llegadas del aeropuerto.

Agresión a un ertzaina Cuando llegaron los activistas de la Flotilla, según Zupiria, uno de ellos empujó a un agente de la Ertzaintza y posteriormente agredió a otro. A partir de ahí, ha dicho, se desataron los incidentes. Las cargas de los ertzainas, ha asegurado, se produjeron tras estas agresiones a sus compañeros. Durante la actuación policial, en palabras del consejero de Seguridad, los concentrados hicieron caso omiso de las indicaciones de los agentes. Y no respetaron lo acordado previamente. Todo ello, ha remarcado Zupiria, en medio de quejas y desprecio al cuerpo policial. Ha dicho que entre los activistas provocadores hay dos exmiembros de ETA. Y ha denunciado también el señalamiento en redes sociales de algunos agentes que participaron en el dispositivo. Algo que, ha asegurado, no van a permitir. Ya se ha presentado una denuncia ante la fiscalía.