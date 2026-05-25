Sindicatos de la Ertzaintza respaldan a los agentes que participaron en las cargas contra miembros de la Sumud Flotilla

Hubo provocación, un agente fue agredido y la actuación fue profesional. Lo aseguran los sindicatos de la Ertzaintza al referirse a las cargas policiales registradas en el aeropuerto de Loiu el pasado sábado, cuando llegaron varios miembros de la Global Sumud Flotilla. En este análisis coinciden EUSPEL, la central mayoritaria en el cuerpo, y ErNE.

Julio González, de EUSPEL, ha relatado a RTVE que el pasado sábado los agentes estaban intentando hacer un pasillo en la zona de llegadas del aeropuerto. Asegura que un empujón a un ertzaina fue el detonante para que comenzaran los incidentes. Critica las palabras del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, quien dijo que la situación se escapó de control y lamentó la situación creada. También anunció una investigación interna para aclarar lo ocurrido. Mañana comparecerá en el Parlamento Vasco a petición propia.

Acusaciones de tibieza González ha acusado a Zupiria de tibieza. Considera que el departamento tiene que personarse como acusación contra los cuatro detenidos durante los incidentes, porque hubo agresiones a agentes. Asegura que son actuaciones que se producen bajo estrés. Y añade que es imposible hablar sobre una situación de este tipo sin haber estado nunca en un escenario así. Sergio Gómez de Segura, del sindicato ErNE, pide también al consejero de Seguridad que sea más claro a la hora de defender a los ertzainas. Además, ha denunciado el señalamiento en redes sociales de algunos de los agentes que participaron en el dispositivo de Loiu.