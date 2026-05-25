As dunas recuperan o seu espazo na praia viguesa de Samil
- O retanqueo dunha parte do paseo marítimo permite recuperar 25 metros de areal
- Os sistemas dunares actúan coma barreiras naturais fronte aos temporais
Nos anos 70, o formigón gañaba terreo á natureza na praia máis longa de Vigo e desdebuxaba a paisaxe dunar. Agora, co proxecto de retranqueo concluido en setembro do ano pasado, conseguiuse recuperar 25 metros de areal tirando abaixo case medio quilómetro do vello paseo marítimo.
O alcalde de Vigo, Abel Caballero, lembra que "el paseo tenía un muro de tres metros de alto. Cuando lo tiramos", engade o alcalde, "debajo apareció arena. Aquellos bárbaros, que eran unos bárbaros, pusieron un muro encima de una duna".
O antigo asfalto deixa paso a novas zonas verdes, vexetación e unha senda peonil máis ampla e integrada. Conseguíronse recuperar 5.000 metros cadrados de espazo natural.
O Concello confirma a rexeneración das dunas
Caballero confirma que "la duna está extendida y se está regenerando. Cualquier día que venga un poquito de viendo, se ve como la duna se regenera y crece casi casi que por días".
Os visitantes habituais da popular praia de Vigo valoran a rexeneración de parte da praia: "Yo conocí Samil antes de que estuviera el paseo hecho y la playa llegaba hasta la carretera". "El espacio natural siempre prevalece ante otras cosas". "Que tengamos esta belleza de paisaje y lo sigan conservando... Excelente".
Protección fronte aos temporais
Sistemas dunares como o de Argazada, o recuperado, actúan coma barreiras naturais fronte aos temporais e albergan fauna e flora autóctona.
O proxecto conseguiu que a duna xa superara o metro de altura. As zonas con vexetación consolidada conseguen reter uns 70 centímetros de área.
A intención do Concello de Vigo é devolver a Samil unha imaxe máis natural e parecida á que tiña a finais dos anos 60, antes da urbanización, polo que continuarán ampliando a rexeneración no resto da fronte marítima.