SOS: Las playas desaparecen

El Mediterráneo siempre pareció eterno. Un mar tranquilo, asociado a las vacaciones, al turismo y a una idea de estabilidad que durante décadas dio forma a ciudades enteras. Pero bajo esa imagen idílica, algo está cambiando; las playas retroceden, las dunas desaparecen y los temporales golpean una costa cada vez más frágil.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), el nivel medio del mar podría aumentar hasta un metro antes de final de siglo en algunos escenarios climáticos. Pero además, en el Mediterráneo, ese ascenso se combina con una creciente intensidad de los temporales y con décadas de intervención humana sobre el litoral. El resultado es visible: playas más estrechas, paseos marítimos amenazados y una erosión que avanza año tras año.

Un litoral construido contra la naturaleza Durante décadas, el desarrollo urbanístico ocupó prácticamente toda la primera línea de costa. Dunas convertidas en paseos marítimos, humedales desecados, espigones, puertos deportivos y carreteras levantadas junto al mar alteraron el funcionamiento natural de las playas. A ello se suma otro problema menos visible: los embalses. Muchos de los ríos que antes aportaban sedimentos al Mediterráneo quedaron regulados por presas que frenan la llegada natural de arena a la costa. Los científicos advierten de que las playas mediterráneas reciben hoy muchos menos sedimentos que hace apenas medio siglo. En el programa Cuando el mar avanza de El escarabajo verde, hablamos con muchos de ellos que nos dibujan un escenario complicado en el futuro. “El problema no es únicamente el cambio climático”, explica el profesor de la Universidad de islas Baleares Lluis Gómez, especialista en geodinámica litoral. “El problema es que hemos rigidizado tanto la costa que las playas ya no tienen capacidad para adaptarse”. Las playas ya no tienen capacidad para adaptarse En lugares como Calafell, Villa-seca, en Tarragona, o Cala Millor, en Mallorca, antiguas dunas de varios metros de altura desaparecieron bajo hoteles y paseos marítimos. Hoy, el mar golpea directamente infraestructuras construidas sobre sistemas naturales que durante siglos actuaron como barrera frente a los temporales. Para revertir esta situación, estos tres municipios, que hemos visitado en el programa Escarabajo verde, han empezado a cambiar de estrategia. Los tres son pioneros en sus planteamientos y en vez de levantar nuevas infraestructuras para contener el mar, optan por devolver espacio a la naturaleza. La playa de Cala Millor, en Mallorca, visitada en el programa 'El escarabajo verde'.

Dunas y posidonia: las defensas invisibles del Mediterráneo Lo que durante años se consideró simplemente “arena” es en realidad un ecosistema complejo. Las dunas funcionan como reservas naturales capaces de almacenar sedimentos y amortiguar el impacto del oleaje durante los temporales. Bajo el agua, las praderas de posidonia oceánica cumplen una función igual de importante: frenan la energía de las olas y generan arena de manera natural mediante la fragmentación de organismos marinos. Sin embargo, ambos sistemas han sufrido una degradación constante. La posidonia, además, se enfrenta ahora al aumento de la temperatura del agua. “Las playas son sistemas vivos”, recuerda Aarón Pérez, Regidor de Ecología Urbana en proyectos de restauración litoral en Calafell. “Durante años las hemos tratado como simples espacios turísticos, pero son mucho más que eso”. Las playas son sistemas vivos