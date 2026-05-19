Presente y futuro de las pandemias y zoonosis

Terminábamos 2025 con una noticia impactante: un brote de gripe aviar había arrasado la mayor población de elefantes marinos del mundo en la isla de Georgia del Sur, bajo el control de Reino Unido. 50.000 hembras, más de la mitad de la población que habita este recóndito lugar cercano a la Antártida continental, desaparecían para siempre. Lo más preocupante era que un virus de las aves había saltado a los mamíferos de una manera muy agresiva. Para la OMS, el riesgo para las personas era bajo, pero se abrían muchas incógnitas. A la vez en España, la gripe aviar acababa con cientos de grullas y cigüeñas en época de migración y la peste porcina africana hacía acto de presencia en jabalíes muy cerca de la ciudad de Barcelona

Virus, bacterias, hongos, protozoos, son microorganismos causantes de graves patologías y, también organismos imprescindibles para la salud de los ecosistemas. Las formas más primitivas de vida con las que coexistimos desde hace miles de años, continúan condicionando nuestras vidas. Ignorarlas ¿es repetir los errores de 2020 con la pandemia mundial de la COVID-19?. Si hubiera otra pandemia ¿cuál podría ser?

¿Quién está trabajando en detectar una posible pandemia? La OMS trabaja desde hace años en la detección de señales, un barrido que busca, tanto en internet, como en las noticias si hay un brote en algún sitio. Uno de los socios del proyecto es el Hospital Clínic de Barcelona, donde existe una de las cinco Unidades de Alto Aislamiento que hay en España para tratar enfermedades altamente contagiosas, como pueden ser la viruela del mono o el virus Nipah, con brotes por el planeta en 2026. En este contexto, la OMS busca lo que han denominado “la enfermedad X”. Alex Almuedo, médico especialista en salud internacional del hospital, afirma que esta enfermedad “sería aquella que sabemos que puede salir de ambientes selváticos o domésticos donde pueden emerger algunas enfermedades infecciosas. Tenemos que aprender a convivir con la posibilidad de una nueva pandemia. No tenemos que estar asustados, pero sí que tenemos que estar preparados”. El director del hospital y Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona, Antoni Trilla, añade: “el problema no es si habrá una pandemia, sino cuándo y por qué será. Detectar, aislar y tratar es el ABC de enfrentarse a una nueva enfermedad infecciosa”. Antoni Trilla, epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona, entrevistado por el equipo de 'El escarabajo verde'.RTVE Catalunya