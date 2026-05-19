Presente y futuro de las pandemias y zoonosis
- La próxima pandemia podría ser causada por un virus y tendría origen animal.
- La buena salud de los ecosistemas y de su biodiversidad nos protegen de muchas enfermedades
Terminábamos 2025 con una noticia impactante: un brote de gripe aviar había arrasado la mayor población de elefantes marinos del mundo en la isla de Georgia del Sur, bajo el control de Reino Unido. 50.000 hembras, más de la mitad de la población que habita este recóndito lugar cercano a la Antártida continental, desaparecían para siempre. Lo más preocupante era que un virus de las aves había saltado a los mamíferos de una manera muy agresiva. Para la OMS, el riesgo para las personas era bajo, pero se abrían muchas incógnitas. A la vez en España, la gripe aviar acababa con cientos de grullas y cigüeñas en época de migración y la peste porcina africana hacía acto de presencia en jabalíes muy cerca de la ciudad de Barcelona
Virus, bacterias, hongos, protozoos, son microorganismos causantes de graves patologías y, también organismos imprescindibles para la salud de los ecosistemas. Las formas más primitivas de vida con las que coexistimos desde hace miles de años, continúan condicionando nuestras vidas. Ignorarlas ¿es repetir los errores de 2020 con la pandemia mundial de la COVID-19?. Si hubiera otra pandemia ¿cuál podría ser?
¿Quién está trabajando en detectar una posible pandemia?
La OMS trabaja desde hace años en la detección de señales, un barrido que busca, tanto en internet, como en las noticias si hay un brote en algún sitio. Uno de los socios del proyecto es el Hospital Clínic de Barcelona, donde existe una de las cinco Unidades de Alto Aislamiento que hay en España para tratar enfermedades altamente contagiosas, como pueden ser la viruela del mono o el virus Nipah, con brotes por el planeta en 2026. En este contexto, la OMS busca lo que han denominado “la enfermedad X”. Alex Almuedo, médico especialista en salud internacional del hospital, afirma que esta enfermedad “sería aquella que sabemos que puede salir de ambientes selváticos o domésticos donde pueden emerger algunas enfermedades infecciosas. Tenemos que aprender a convivir con la posibilidad de una nueva pandemia. No tenemos que estar asustados, pero sí que tenemos que estar preparados”. El director del hospital y Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad de Barcelona, Antoni Trilla, añade: “el problema no es si habrá una pandemia, sino cuándo y por qué será. Detectar, aislar y tratar es el ABC de enfrentarse a una nueva enfermedad infecciosa”.
Las zoonosis, en el punto de mira
La gripe aviar se ha convertido ya en una pandemia animal. Todos los expertos entrevistados en El Escarabajo Verde, ya sean médicos, biólogos o veterinarios, coinciden en que la próxima pandemia humana probablemente será una zoonosis viral, es decir, un virus que saltará desde los animales al ser humano porque tiene más facilidad de adaptarse y mutar.
El 50% de las nuevas infecciones se han originado en animales y han dado el salto al ser humano. El virus del Zika, el del Ébola, la tuberculosis o la toxoplasmosis, suman más de 150 enfermedades contagiosas que tienen un origen zoonótico. Propias de un animal, en algún momento saltaron a los humanos. Jordi Figuerola, investigador de la Estación Biológica de Doñana y especialista en el Virus del Nilo Occidental, nos comenta que: “la transformación del medio ambiente está favoreciendo que entremos en contacto con animales que normalmente no estaríamos en contacto. Esto permite que virus que antes circulaban sólo entre los animales, de repente salten al ser humano. Es lo que se cree que pasó con el coronavirus”. Pedro Jordano, biólogo del mismo organismo afirma: “de las 300 y pico pandemias que conocemos de toda la historia de la humanidad, prácticamente todas están asociadas a eventos alteración grave de sistemas naturales: deforestación, ganadería intensiva, agricultura y urbanización. Lo que podemos hacer para evitar eso es vigilar”
Hay estudios que afirman que al menos 142 virus han saltado de animales a humanos La mayoría vienen de especies domésticas pero los más recientes tienen su origen en la intrusión humana en la naturaleza, sobre todo en el sureste asiático y África tropical. Roedores, murciélagos y primates acumulan el 75,8% de los patógenos de origen vírico. No saltan al ser humano si no se entra en sus hábitats para cazarlos, y venderlos en mercados de manera furtiva. Por otra parte, cerdos, vacas, caballos, ovejas y perros son los animales que más virus han transmitido a los humanos. Los humanos también pasamos infecciones a varios animales, como el SARS-CoV-2 a mascotas y felinos, pero son raramente investigadas y aún menos detectadas.
Vivimos en un mundo globalizado, también para los patógenos. Cada vez se tiene más en cuenta el valor de la biodiversidad y su importancia en términos sanitarios, y por ello se trabaja con el concepto de “One Health “o “Una Salud”, donde ser humano, animales y medio ambiente van de la mano.