El milagro textil de Madridejos: 18.000 camisetas a contrarreloj para la visita del Papa

El calendario apremia y en Madridejos no se da un punto sin hilo. Entre miles de metros de tela y jornadas intensas, la fábrica toledana ultima 18.000 prendas para la visita del Papa León XIV. Con los primeros envíos ya rumbo a Canarias, entramos en el taller que devora plazos para superar un reto textil histórico.

El ritmo no se detiene: se producen entre 400 y 500 camisetas al día. Mari Carmen explica que el proceso está siendo muy ajustado, aunque están logrando sacarlo adelante. Su tarea consiste en colocar las cintas en la costura para reforzar la prenda y ocultar las uniones traseras. Todo ello sin dejar de atender los pedidos habituales de la empresa, que estos días ha tenido incluso que ampliar ligeramente las jornadas.

En otra de las fases del proceso trabaja Eugenia, encargada de montar las prendas. Recibe las piezas y las prepara para que después se añadan los cuellos, las cintas, los bajos y el planchado final.

En total, han sido necesarios unos 17.000 metros de tela para dar forma a este pedido. "Somos previsores y teníamos material en stock para poder hacer frente a esta producción tan grande", explica Sagrario Martín, CEO de Creaciones Japy.

Un logo pensado para "alzar la mirada hacia Dios" El Papa visitará España del 6 al 12 de junio de 2026. En concreto, irá a Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En el logo de estas prendas aparecen elementos como la Puerta de Alcalá, la Sagrada Familia y una representación del mar. Del diseño de las camisetas se ha encargado Nuria Oliver, que detalla el trabajo de adaptación del logo. Explica que es un diseño de carácter religioso que busca transmitir la idea de “alzar la mirada hacia Dios” a través de distintos símbolos. Su labor ha consistido en ajustar los colores y maquetar el diseño sobre el patrón para que pudiera trasladarse correctamente a la confección.