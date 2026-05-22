El FMI pide a España que retire las ayudas a la energía y reclama que resuelva el problema con la vivienda

El FMI recomienda a España que elimine de forma definitiva las medidas de apoyo a la energía, como las bajadas de IVA especiales, vigentes hasta junio.

También propone realizar reformas adicionales en las pensiones, como ampliar los años de cómputo para la jubilación y un ajuste fiscal rápido para reducir la deuda pública.

El informe que ha publicado el organismo que dirige Kristalina Georgieva, hace hincapié en el problema de vivienda que afronta España. Recuerda que el precio ha subido un 13% interanual y que existen dificultades reales de accesibilidad. Aconseja eliminar burocracia, pero no cree que la solución sea el tope al precio de los alquileres.

El informe que el FMI ha publicado este viernes sobre España concluye que la economía del país mantiene un crecimiento sólido por encima de la media de la eurozona y prevé que para 2026 sea del 2,1%.

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