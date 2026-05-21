La mejor colección del mundo de bateas novohispanas reluce en el Museo de América

Ni artesa para lavar, ni plataforma para críar mejillones, la batea que nos interesa se esconde en la tercera acepción del diccionario: "Bandeja o azafate, normalmente de madera o con pajas sentadas sobre la madera". Estos recipientes y objetos decorativos protagonizan la exposición del Museo de América Bateas novohispanas. Una encrucijada cultural.

La muestra estará abierta hasta el 18 de octubre y es fruto de la investigación de Adrián Contreras, profesor en la Universidad de Granada. El comisario de la exposición temporal pronuncia esta tarde a las 17 horas la conferencia titulada Las bateas del Museo de América. Una colección simpar.

Consciente de la dificultad del término "batea", un apartado del recorrido se dedica a explicar que son "platos o bandejas de grandes dimensiones generalmente de forma redonda, que se fabrican en una sola pieza de madera." Objetos suntuarios formaban parte del ajuar femenino y tenían un carácter profano, de un uso habitual pasaron a convertirse en símbolos de estatus y se mostraban en los salones de las viviendas hispanoamericanas junto a fuentes y salvillas de plata.

La mejor colección El Museo de América cuenta con la mejor colección de bateas virreinales del mundo con 15 piezas que, por primera vez, salen de sus almacenes y se pueden contemplar todas juntas en "el corazón palpitante" del museo, según Contreras. La técnica utilizada es el maque, un tipo de lacado autóctono que ya se utilizaba en la era precolombina, aunque los pocos objetos recuperados con esa antigüedad se han hallado en cenotes o yacimientos subacuáticos. La obra más excepcional es una batea de Pátzcuaro, que junto a Uruapan, Peribán y Olinalá eran los principales centros productores. Se trata de un trabajo de José Manuel de la Cerda "indio noble y pintor", encargada por la marquesa de Cruïlles, y en la bandeja aparecen los nombres de la dueña, algo habitual, y del artista, un detalle mucho más raro. De la Cerda también es el autor de un cuadro de la patrona del lugar, La Virgen de la Salud de Pátzcuaro, un retrato enmarcado en plata y de otra batea similar en estilo, pero que no está firmada.