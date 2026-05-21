Isabel II pidió el nombramiento de su hijo Andrés como enviado especial de Comercio

La reina Isabell II pidió el nombramiento de su hijo Andrés Mountbatten-Windsor como enviado especial de Comercio de Reino Unido en el año 2000, según una serie de documentos dados a conocer este jueves por el gobierno británico.

La reina estaba "muy interesada" en que su hijo asumiera un "papel destacado en la promoción de los intereses nacionales", dijo el entonces director ejecutivo de British Trade International, Sir David Wright, en un memorando dirigido al entonces secretario de Exteriores Robin Cook.

Mountbatten-Windsor -por entonces el príncipe Andrés- se convirtió en enviado comercial de Reino Unido en 2001, un rol que ocupó hasta 2011 y que le permitió acceder a importantes figuras del mundo empresarial y de gobiernos de todo el mundo. En febrero de este año, fue detenido durante unas horas tras ser acusado de enviar documentos confidenciales del Gobierno británico al delincuente sexual Jeffrey Epstein durante ese período. El Gobierno accedió en ese momento a publicar los documentos relacionados con su nombramiento para el cargo, después de una petición parlamentaria de los liberales.

Este fue el último episodio de la caída en desgracia del que era el hijo favorito de la reina Isabel II, desde que se conoció su vinculación con Epstein hace más de una década. En 2019 dejó de representar a la Corona y se retiró de la vida pública y poco a poco tanto Isabel II como, tras su muerte en 2022, Carlos III, le fueron retirando honores y privilegios.

En octubre de 2025, su hermano le retiró los títulos de príncipe y duque de York. En los últimos tiempos se han acumulado las pruebas de su amistad con el pederasta estadounidense y los indicios de que participó junto a él en abusos sexuales, en algunos casos con menores como víctimas.