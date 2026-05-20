Primer simulacro sanitario de un accidente con múltiples víctimas en La Rioja

El servicio riojano de salud ha organizado el primer simulacro sanitario extrahospitalario que busca mejorar la capacidad de respuesta, detectar problemas e implementar la aplicación de protocolos.

En el operativo han estado involucradas más de medio centenar de personas, entre sanitarios, personal de emergencias y voluntarios, que hacían de heridos. El ensayo comenzaba con una llamada al 112 y allí pudimos comprobar lo largos que se hacen esos minutos en los que el interlocutor da la información a Emergencias. Aquí es clave guardar la calma y continuar dando la información, aunque sea por duplicado; la ayuda ya está en camino.

Organizar la ayuda para salvar vidas

Unos minutos después llegaba una ambulancia y se encontraba con 15 víctimas que estaban en el suelo. Algunos estaban conscientes y otros pedían ayuda. En el centro del ruido, los sanitarios tuvieron que organizar y clasificar a los pacientes hasta que llegaron más refuerzos. "La inercia del profesional es atender al herido, pero si hay 15 atiendes a uno y desatiendes a catorce [...] por eso la prioridad es organizarse, primero la cabeza y luego a los heridos y a los demás" ha explicado José Ignacio Ruiz, director de equipos del 061 en La Rioja que también ha aclarado que el principal problema cuando hay un accidente con múltiples víctimas es que llegan muchos recursos queriendo asistir pero que hay un caos inicial, que requiere organización.

En el barrio de El Campillo de Logroño se aplicaron primeros auxilios a las falsas víctimas de una colisión entre un camión y un minibús clasificadas con un nuevo sistema de triaje extrahospitalario, en el que se describe cómo se encontraba el herido, por ejemplo, si estaba consciente o no. Con este método se determina qué paciente es el más grave y si precisa intervención quirúrgica urgente, como ocurre cuando se rompe el bazo. "Una persona con un bazo roto, un hígado o una contusión abdominal puede fallecer en 15-30 minutos" ha señalado Ruiz, y ha añadido que "con un torniquete, una persona con una amputación puede tener una hora de supervivencia o más".

Las nuevas cartas de triaje son un sistema innovador de origen asturiano que busca dejar por escrito la información que pueda facilitar la recuperación de la víctima, como detalles relevantes o qué acciones se han tomado con ella. "Al llegar al hospital reevalúa al paciente, sabe cómo estaba y adopta las medidas necesarias", ha recalcado Ruiz.

El espacio donde ocurría la acción también contaba con un hospital de campaña en el que se atendía a las víctimas menos graves, clasificadas por colores.

El simulacro finalizaba con el traslado de los heridos al hospital. Así se pudieron medir tiempos de traslado y la coordinación con los equipos del Hospital San Pedro de la capital riojana.