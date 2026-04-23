El valor medio anual considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud son 10 microgramos por metro cúbico. De los 34 colegios analizados en Logroño solo uno cumple con los niveles establecidos: el Ana María Matute.

Respirar dióxido de nitrógeno por encima de lo establecido puede afectar al neurodesarrollo infantil y potenciar los problemas respiratorios.

Los niños de todos los colegios de Logroño excepto el Ana María Matute respiran aire contaminado RTVE LA RIOJA

Porque es un contaminante reactivo, un oxidante, que en las enfermedades inflamatorias tiene un gran componente por lo que afecta desde a un coronavirus hasta a un proceso alérgico.

Los niños de todos los colegios de Logroño excepto el Ana María Matute respiran aire contaminado RTVE LA RIOJA

Los centros que encabezan la lista son los que más preocupan porque algunos superan los 30 microgramos por metro cúbico. El responsable de esta situación es la intensidad del tráfico que circula por los alrededores.