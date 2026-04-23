Los niños de todos los colegios de Logroño excepto el Ana María Matute respiran aire contaminado
- Solo un entorno escolar de Logroño respira aire seguro, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud
- Es la principal conclusión de un estudio elaborado por la Federación de Padres de Alumnos y Ecologistas en Acción. Quince de los centros superan en más del doble el índice de dióxido de nitrógeno
El valor medio anual considerado seguro por la Organización Mundial de la Salud son 10 microgramos por metro cúbico. De los 34 colegios analizados en Logroño solo uno cumple con los niveles establecidos: el Ana María Matute.
Respirar dióxido de nitrógeno por encima de lo establecido puede afectar al neurodesarrollo infantil y potenciar los problemas respiratorios.
Porque es un contaminante reactivo, un oxidante, que en las enfermedades inflamatorias tiene un gran componente por lo que afecta desde a un coronavirus hasta a un proceso alérgico.
Los centros que encabezan la lista son los que más preocupan porque algunos superan los 30 microgramos por metro cúbico. El responsable de esta situación es la intensidad del tráfico que circula por los alrededores.