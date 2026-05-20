El PSOE, entre la defensa férrea a Zapatero, el "shock" y "la pena" o la cautela tras el auto de imputación

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto una herida en el PSOE, que se debate en sus múltiples corrientes entre el apoyo férreo al que es uno de sus máximos exponentes, el "shock" por el auto conocido este martes, o la "pena" por lo que representa y apunta el escrito judicial.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una defensa a ultranza de Zapatero. "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, todo mi apoyo al presidente Zapatero", ha resumido este miércoles en el Congreso de los Diputados al ser interpelado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Confianza plena", resume una fuente socialista consultada por RTVE Noticias. "Estamos esperando sus explicaciones, que las dará y dirá todo", añade, que no ve que este escenario sea igual que el vivido con el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, hace un año. "No tiene nada que ver, esto está todo declarado y bien", insisten.

"Vuelvo a decir lo mismo no me vais a sacar de ahí, que la justicia investigue. Por mi vivencia con Zapatero lo voy a seguir defendiendo", ha afirmado tajantemente el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López.

Sin embargo, otras fuentes ven con tristeza el auto de 88 páginas en el que se imputaba al expresidente por "organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental". A raíz de la imputación y conocerse el auto completo en el seno del PSOE confluyen diferentes corrientes. Las más pesimistas les cuesta creer lo reflejado en el auto porque "no se corresponde" con la persona que conocen. Sin embargo, piden "cautela" aunque aseguran que "no ponen la mano en el fuego". Otras fuentes, directamente prefieren no hablar y se remiten únicamente a lo que diga el partido a nivel orgánico. En la memoria colectiva, tanto de los socialistas como del resto de políticos, quedan las escenas vividas hace un año con Cerdán y por quien también se confió plenamente a nivel interno en el PSOE.