Euskadi y Canarias piden tener “voz y voto” en la puesta en marcha del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo
- El acuerdo migratorio entra en vigor el próximo 12 de junio y los gobiernos de ambas comunidades creen que no tiene en cuenta la Europa de las regiones
- El lehendakari Imanol Pradales y el presidente canario, Fernando Clavijo, han mantenido un encuentro en Vitoria-Gasteiz
La cuestión migratoria ha sido el tema central de la reunión que han mantenido esta mañana en Vitoria el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, Ambos se han referido a la próxima entrada en vigor, el 12 de junio, del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Se trata de un hito relevante, ha dicho Pradales, para territorios frontera como Euskadi y Canarias. El primero en su calidad de frontera norte y las islas como frontera sur. Por eso, han acordado un documento demandando al Gobierno de España y a la Unión Europea que estas dos comunidades tengan “voz y voto” en los distintos mecanismos que contempla el pacto.
Despejar incertidumbres
El lehendakari Pradales ha pedido al Estado que haga sus deberes y despeje todas las incertidumbres, normativas y operativas que afectan a la cuestión migratoria en Europa. Que se aclare el modelo de acogida y las consecuencias para los mecanismos de atención y de itinerarios que están desarrollando. Y que las dos comunidades tengan mayor capacidad para gestionar este asunto.
El documento conjunto reclama también que se incorpore la experiencia de los territorios que gestionan de manera directa los efectos de las rutas migratorias. El presidente Clavijo ha expresado su preocupación, porque en su opinión no se tiene en cuenta la Europa de las regiones y se quiere tratar por igual a todos los territorios.
Tercer encuentro
El de este miércoles es el tercer encuentro entre el lehendakari y el presidente canario. El primero se celebró en el mismo escenario, el Palacio de Ajuria Enea, sede de Lehendakaritza, en diciembre de 2024. El segundo fue en las Islas Canarias en Septiembre de 2025. Siempre con la migración como tema central.
El presidente canario ha recordado que en 2024 llegaron a las costas de las islas 47.000 migrantes. El año pasado, algo más de 20.000. Pero puede volver a crecer el número en cualquier momento, ha enfatizado, por el cambio climático, la convulsión política en el Sahel, las guerras o la hambruna.
Como muestra de la excelente sintonía entre Euskadi y Canarias en materia migratoria, Fernando Clavijo ha invitado a Imanol Pradales a participar en los actos con motivo de la visita que realizará el papa León XIV a Tenerife y Gran Canaria el próximo mes de junio.