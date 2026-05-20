Euskadi y Canarias piden tener “voz y voto” en la puesta en marcha del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo

La cuestión migratoria ha sido el tema central de la reunión que han mantenido esta mañana en Vitoria el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, Ambos se han referido a la próxima entrada en vigor, el 12 de junio, del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Se trata de un hito relevante, ha dicho Pradales, para territorios frontera como Euskadi y Canarias. El primero en su calidad de frontera norte y las islas como frontera sur. Por eso, han acordado un documento demandando al Gobierno de España y a la Unión Europea que estas dos comunidades tengan “voz y voto” en los distintos mecanismos que contempla el pacto.

Despejar incertidumbres El lehendakari Pradales ha pedido al Estado que haga sus deberes y despeje todas las incertidumbres, normativas y operativas que afectan a la cuestión migratoria en Europa. Que se aclare el modelo de acogida y las consecuencias para los mecanismos de atención y de itinerarios que están desarrollando. Y que las dos comunidades tengan mayor capacidad para gestionar este asunto. El documento conjunto reclama también que se incorpore la experiencia de los territorios que gestionan de manera directa los efectos de las rutas migratorias. El presidente Clavijo ha expresado su preocupación, porque en su opinión no se tiene en cuenta la Europa de las regiones y se quiere tratar por igual a todos los territorios.