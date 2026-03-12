Canarias y Euskadi piden a Sánchez una Conferencia de Presidentes urgente por la guerra de Irán

Los presidentes de Canarias y Euskadi han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para analizar las consecuencias de la guerra de Irán, y solicitan que se estudien medidas de forma coordinada para mitigar sus efectos sobre la economía, el tejido productivo del país y los ciudadanos.

Fernando Clavijo e Imanol Pradales trasladan en la misiva su "creciente preocupación" por las consecuencias económicas y sociales derivadas del actual contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní y su impacto directo en los mercados energéticos.

Ambos presidentes advierten de que la acción militar "unilateral" ha generado una fuerte incertidumbre en la comunidad internacional, al vulnerar el derecho internacional y los derechos humanos, y alertan del riesgo de una escalada que comprometa la estabilidad política y económica global.

Efectos del aumento del precio del petróleo y el gas De hecho, Clavijo y Pradales subrayan en la carta a Sánchez que el incremento sostenido del precio del petróleo y del gas ya está teniendo efectos significativos en la economía europea y española. La carta también apunta a que, si el conflicto se prolonga, podría producirse en las próximas semanas un escenario de falta de componentes y caída de la demanda que afectaría al conjunto del tejido industrial del Estado. Todo ello, recuerdan, está ocurriendo en menos de dos semanas, mientras la ciudadanía percibe ya un deterioro de su poder adquisitivo. Ante esta situación, y dado que el Gobierno ha anunciado que estudia medidas de choque, Canarias y Euskadi consideran "oportuno y necesario" activar de forma coordinada todos los instrumentos disponibles entre los distintos niveles institucionales. Los presidentes de Canarias y Euskadi concluyen su carta conjunta a Pedro Sánchez señalando que el diálogo y la cooperación entre administraciones resultan "imprescindibles" para articular respuestas eficaces en un escenario internacional "tan complejo y cambiante" como el que se ha abierto tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán.

Pradales plantea diez medidas para aliviar el impacto de la guerra Pradales plantea la adopción de diez medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio en las empresas y en las familias vascas, similares a las adoptadas para paliar las consecuencias del conflicto armado en Ucrania. Pradales ha explicado este jueves que el decálogo que se incluye en la misiva recoge las peticiones que trasladaron este miércoles las empresas que participaron en el Grupo de Defensa Industrial celebrado en Zamudio (Bizkaia). En declaraciones a los periodistas, ha señalado que entre otras medidas propone al presidente del Gobierno la eliminación del impuesto de generación eléctrica y una "drástica reducción" de los costes de los peajes para el transporte y distribución de gas y electricidad que pagan las empresas, así como la reducción del IVA del 21 al 5% en las facturas eléctricas de las familias. Tras anunciar que el Gobierno Vasco aprobará un primer paquete de medidas relacionadas con la financiación de las empresas, con la producción de las pymes, y con la autonomía energética en Euskadi, ha señalado que junto con el presidente canario, Fernando Clavijo, ha enviado otra carta a Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano similar para analizar las consecuencias de la guerra de Irán.