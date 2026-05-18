Ford confirma que fabricará en Valencia un nuevo SUV Bronco a partir de 2028 y despeja el futuro de Almussafes

Ford ha confirmado que fabricará a partir de 2028 un nuevo modelo del todoterreno Bronco en la planta que tiene en Almussafes, Valencia. Es uno de lo siete nuevos modelos que la multinacional estadounidense hará en Europa para el mercado europeo hasta finales de 2029. Son cinco turismos y dos furgonetas.

"Apoyamos totalmente la estrategia de Ford de pasar a la ofensiva en Europa", ha afirmado el presidente del Consejo de Concesionarios Europeos de Ford, Nicola Gilda. El nuevo SUV Bronco llevará opción mul-tienergía y a él se sumarán el Hatch eléctrico, de pequeño tamaño para el segmento B; un SUV pequeño totalmente eléctrico propio de los rallies, pero en formato apto para la ciudad, y dos crossover multi-energía. El Comité de Empresa de la planta valenciana asegura que son buenas noticias porque asegura la continuidad de la planta: "Es lo que estaban esperando".

La fábrica de Almussafes produce solamente Ford Kuga desde 2024 y ese mismo año se anunció que fabricaría un nuevo vehículo multienergía que se lanzaría en 2027 y permitiría asegurar la carga de trabajo en la planta. En 2024, la empresa y el sindicato UGT acordaron un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 626 empleados. Actualmente, mantiene en vigor el mecanismo RED, aprobado por primera vez en diciembre de 2024 y que le permite funcionar con una especie de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) rotatorio para toda la plantilla por la baja carga de trabajo. El expediente implica un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de los empleados.

Ford ha acordado redefinir el papel de Ford Pro, su división de vehículos comerciales, que evolucionará su papel en España de fabricante a socio de productividad para empresas de todos los tamaños, aprovechando el software y los servicios para maximizar el rendimiento de cada vehículo. Ford Pro también buscará ampliar su gama de productos y funciones con el fin de cubrir servicios de emergencia, silvicultura, minería y sector militar. "Los gobiernos europeos y los transformadores que prestan servicios a la industria de defensa buscan cada vez más vehículos listos para usar que ofrezcan las capacidades extremas que exige el sector militar", ha afirmado el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick.