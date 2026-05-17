El PP revalidaría la mayoría absoluta y el PSOE caería a su peor resultado, según el sondeo de Sigma Dos para Forta

El PP sería el partido ganador de las elecciones de Andalucía, con el 44,8% de los votos y una horquilla de 56-59 escaños, más que suficientes para que el actual presidente de la Junta, Juanma Moreno, renueve la mayoría absoluta (son necesarios 55 escaños) que logró en 2022, según el sondeo de Sigma Dos para Forta dado a conocer este domingo después del cierre de casi todos los colegios electorales.

De esta forma, de cumplirse esta estimación, el PP no dependería de Vox, que obtendría 13-15 escaños y el 13,2% del voto, un resultado muy similar al de las últimas elecciones. Además, los 'populares' conseguirían un porcentaje de voto mayor que el de 2022 (43,1%), si bien el reparto final de los escaños se puede decidir por un puñado de votos en varias provincias, de modo que un voto similar al de 2022 no garantiza idéntico reparto de escaños.

Por otra parte, el PSOE se mantendría como segunda fuerza más votada, con 26-29 escaños y el 22,5% del voto para la candidatura encabezada por la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero, lo que supondría empeorar el resultado de hace cuatro años (24,1% y 30 diputados), que fue el peor de la historia del PSOE en Andalucía.

Por Andalucía, la coalición que integra a Izquierda Unida, Podemos, el movimiento Sumar y otras formaciones de izquierda, mantendría el cuarto puesto, con el 7,3% de los votos y 5-6 escaños, por los cinco que tiene en la actualidad. Por su parte, Adelante Andalucía, formación andalucista de izquierdas, cosecharía el 6,8% de los votos y 4-5 escaños, según el sondeo, duplicando los dos que tiene en la actualidad.

Ni el resultado del PSOE ni la suma del resto de partidos con representación podrían superar a la suma del PP y Vox, que llegaría a los 69-74 diputados y el 58% del voto. De este modo, ambas formaciones serían la única combinación posible para formar una mayoría de investidura o de gobierno.

Por provincias, la estimación de escaños del sondeo de Sigma Dos sería la siguiente:

Almería (12 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 3; Vox, 2-3. El PP podría ganar un diputado más en esta provincia con respecto a su resultado de 2022.

(12 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 3; Vox, 2-3. El PP podría ganar un diputado más en esta provincia con respecto a su resultado de 2022. Cádiz (15 escaños): PP, 7 escaños; PSOE, 3-4; Vox, 2; Adelante Andalucía, 1-2; Por Andalucía, 1. El PP perdería un escaño que podría ganar el PSOE y Adelante Andalucía podría subir uno.

(15 escaños): PP, 7 escaños; PSOE, 3-4; Vox, 2; Adelante Andalucía, 1-2; Por Andalucía, 1. El PP perdería un escaño que podría ganar el PSOE y Adelante Andalucía podría subir uno. Córdoba (12 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 2-3; Vox, 1; Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 1. El PP y el PSOE podrían perder un escaño que ganaría Adelante Andalucía.

(12 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 2-3; Vox, 1; Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 1. El PP y el PSOE podrían perder un escaño que ganaría Adelante Andalucía. Granada (13 escaños): PP, 7 escaños; PSOE, 3; Vox, 1-2, Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 0-1. El PP podría obtener un diputado más, que perdería el PSOE. Adelante Andalucía podría ganar representación en esta provincia.

(13 escaños): PP, 7 escaños; PSOE, 3; Vox, 1-2, Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 0-1. El PP podría obtener un diputado más, que perdería el PSOE. Adelante Andalucía podría ganar representación en esta provincia. Huelva (11 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 3; Vox, 1; Por Andalucía, 0-1. El PP podría ganar un escaño, el PSOE perderlo y Por Andalucía ganar uno que ahora no tiene.

(11 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 3; Vox, 1; Por Andalucía, 0-1. El PP podría ganar un escaño, el PSOE perderlo y Por Andalucía ganar uno que ahora no tiene. Jaén (11 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 3; Vox, 1-2. 'Populares' y Vox aspiran a mejorar su representación en esta provincia del interior, donde el PSOE podría perder fuerza.

(11 escaños): PP, 6-7 escaños; PSOE, 3; Vox, 1-2. 'Populares' y Vox aspiran a mejorar su representación en esta provincia del interior, donde el PSOE podría perder fuerza. Málaga (17 escaños): PP, 8-9 escaños; PSOE, 4-5; Vox, 2; Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 1. El PP podría perder hasta dos escaños en esta provincia respecto a 2022, mientras que el PSOE y Adelante Andalucía podrían subir.

(17 escaños): PP, 8-9 escaños; PSOE, 4-5; Vox, 2; Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 1. El PP podría perder hasta dos escaños en esta provincia respecto a 2022, mientras que el PSOE y Adelante Andalucía podrían subir. Sevilla (18 escaños): PP, 9 escaños; PSOE, 4-5; Vox, 2-3; Por Andalucía, 1; Adelante Andalucía, 1. Se mantendría básicamente el reparto de 2022, con PSOE y Vox disputándose un representante.