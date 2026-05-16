La Policía Nacional lidera una operación europea contra el robo de relojes de lujo con 12 detenidos en Nápoles

La Policía Nacional ha liderado una operación europea contra grupos criminales especializados en el robo violento de relojes de lujo que se ha saldado con la detención de 12 personas en Nápoles (Italia), ciudad de origen y residencia de muchos de estos delincuentes.

La operación ha sido desarrollada en colaboración con la Polizia di Stato (Policía del Estado) de Italia y con la coordinación de Europol, ha informado en un comunicado.

Los delincuentes, arrestados en la madrugada de este viernes en ejecución de órdenes europeas de detención y entrega emitidas por distintas autoridades judiciales españolas, forman parte de grupos criminales de origen napolitano conocidos como "paranzas" que están especializados en el robo de relojes de alta gama en la vía pública, sobre todo en zonas turísticas de ciudades como Marbella, Málaga, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca.

Con las detenciones practicadas en esta operación, ya son 31 los arrestos realizados en el marco de esta investigación en distintos países europeos.