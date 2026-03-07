Detenidos en Madrid y enviados a prisión dos expertos en artes marciales mixtas vinculados al terrorismo yihadista

La Policía Nacional detuvo el pasado martes en Madrid a dos personas expertas en artes marciales mixtas (MMA) vinculadas al terrorismo yihadista, una de ellas conocida en redes sociales como profesor en distintos gimnasios de la comunidad y que había llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva.

Según ha informado la Dirección General de la Policía, se les imputan los presuntos delitos de auto adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental.

La operación ha permitido detectar y desarticular una estructura de difusión de contenidos radicales que promovía el martirio, difundía propaganda de carácter yihadista y defendía la implantación de la ley islámica en la sociedad.