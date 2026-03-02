Condenas de hasta 15 años para los cómplices de la decapitación del maestro francés Samuel Paty

El Tribunal Penal de París ha impuesto este lunes condenas que van de 6 a 15 años de prisión a los cuatro acusados de colaborar con el checheno que, en 2020, decapitó al maestro francés Samuel Paty antes de ser abatido por la policía.

En este juicio en apelación, las penas dictadas son ligeramente menores a las solicitadas por la Fiscalía el pasado viernes. Durante sus últimas declaraciones, los acusados negaron haber tenido cualquier intención criminal.

La mayor pena, 15 años de reclusión, ha sido pronunciada contra Abdelhakim Sefrioui, padre de un alumno de Paty y autor de una campaña de desprestigio del maestro en redes, que contó con el apoyo del predicador islamista Brahim Chnina, condenado a diez años.

Pusieron así en el punto de mira al profesor, que quiso impartir una clase sobre libertad de expresión y al que reprochaban haber mostrado caricaturas de Mahoma. Días después, fue acuchillado y decapitado por un refugiado checheno el 16 de octubre de 2020 en las cercanías de un instituto de la periferia parisina de Conflans-Sainte-Honorine.

Y aunque son inferiores a las solicitadas, las penas sí son superiores a las dictadas en primera instancia, cuando habían sido condenados a finales de 2024 a 13 y 15 años de cárcel, respectivamente.