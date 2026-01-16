La Audiencia Nacional condena a dos marroquís por adoctrinar en la yihad a jóvenes y menores en Melilla

La Audiencia Nacional ha condenado a dos hombres a seis años y medio de prisión por adoctrinar en el yihadismo a jóvenes y menores de Melilla, incluido el sobrino de uno de los condenados, de 12 años de edad.

Los acusados, Rachid Akouad y El Ourdani Zaroith, de nacionalidad marroquí, han sido condenados como autores de un delito adoctrinamiento terrorista para la incorporación a una organización o grupo terrorista o para colaborar con cualquiera de ellos o sus fines.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal considera probado que ambos emplearon las redes sociales, foros y páginas web para desarrollar una intensa actividad en la que expresaron una "radicalidad progresiva" de sus creencias religiosas, a través de una "visión ultraortodoxa del islam, que les llevó a asumir íntegramente los postulados del Estado Islámico".

A partir de 2020 y hasta su detención, en 2022, pasaron a un "intenso proselitismo y una llamada constante a terceros a abrazar los postulados de la yihad y combatir mediante la guerra santa contra todo aquello que fuera ajeno a la misma".

De las redes sociales pasaron a mantener también reuniones físicas con terceros en Melilla, algunas con menores, en las que impartían postulados violentos y ligados con la yihad, mientras seguía su intensa labor de exaltar al terrorismo islámico y los terroristas, a quienes consideraban héroes.