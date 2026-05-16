El juicio a los Pujol, visto para sentencia tras 12 años de instrucción y una herencia bajo sospecha

"Jordi Pujol i Soley, ya se puede marchar". Es 27 de abril. Pujol cumple 96 años en junio. Su físico es frágil. Aun así, ha ido a Madrid por indicación expresa del tribunal. Ahora, el hombre que durante 23 años, entre 1980 y 2003, marcó el camino y la transformación de Cataluña y, por supuesto, la relación con España, respira tranquilo. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, le ha comunicado su exoneración por su estado de salud. Pujol sabe que, finalmente, no manchará su biografía con una condena por corrupción. Lo mismo que ocurrió hace justo 40 años, con su exoneración en el caso Banca Catalana.

El juicio empezó el 24 de noviembre y quedó visto para sentencia este jueves 14 de mayo. El primer día, Jordi Pujol compareció por videoconferencia desde Barcelona, ya que había estado ingresado en el hospital días antes. Y su imagen en la pantalla, amorrado al monitor para escuchar a los magistrados, es la imagen de uno de los personajes más influyentes del pasado reciente sentado en el banquillo de los acusados. La que restará en el imaginario colectivo.

01.57 min Transcripción completa Este jueves ninguno de los acusados ha utilizado el turno de última palabra Seis meses y 38 sesiones después, el juicio a la familia Puyol ha quedado visto para sentencia. En el banquillo, los siete hijos del expresidente catalán, la exmujer del primogénito y nueve empresarios no así el expresidente de la Generalitat, a quien el tribunal eximió del juicio tras comprobar que está imposibilitado para afrontar la vista. El juicio ha llegado a su fin este jueves y todos han renunciado a su derecho a la última palabra. Por la sala de la Audiencia Nacional han pasado más de 200 testigos y peritos, pero ni eso ni los 12 años de investigación judicial han permitido resolver la incógnita que les ha llevado hasta aquí. ¿De dónde salió la fortuna de la familia en Andorra? Para la Fiscalía procede de la corrupción política Acusa a la fiscalía la familia Puyol de ser una organización criminal para cobrar comisiones a cambio de conceder obra pública. Pero ellos lo niegan y han pedido la absolución Elementos de prueba que corroboren esta afirmación grandilocuente y tan gruesa, nada. Aseguran que su fortuna en Andorra, que en 1950, llegó a superar los 38 millones... ...procede de una herencia de su abuelo Florenzi... ...ni la acusación.. ni la defensa han podido aportar documentos, testigos o pruebas concluyentes. La Audiencia Nacional deberá decidir si los indicios presentados son suficientes para dictar una condena o si prevalece la presunción de inocencia El fiscal anticorrupción pide la pena más alta, de 29 años de prisión, para el primogénito de la familia 17 años para su exesposa, 14 para su hermano Josep y 8 años para los otros cinco hijos Puyol Además solicita cinco años de cárcel para los empresarios sentados en el banquillo. Les acusa de delitos de asociaciones ilícita, blanqueo de capitales, falsificaciones de documentos mercantiles, contra la hacienda pública y alzamiento de bienes. El juicio de los Pujol queda visto para sentencia

Han pasado casi 12 años de su confesión, aquel 25 de julio de 2014, cuando admitió que durante décadas había ocultado una fortuna en el extranjero que, dijo, procedía de una “deixa”, una herencia de su padre Florenci Pujol i Brugat.

“Recuerdo perfectamente ese día”, rememora el periodista de El Periódico, Jesús G. Albalat, “pensábamos que era una broma. La sensación era de incredulidad absoluta”. Con esa confesión, valora el periodista de El Món, Quico Sallés, “seguramente evitó su detención y la pena de Telediario”. Hacía dos años que la Audiencia Nacional investigaba los negocios de su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

Oriol Pujol, el único hijo que había seguido su estela política, estaba inmerso en la causa de las ITV, que acabó en condena e ingreso en prisión por dos meses. Y pocos días antes, el 7 de julio de 2014, el diario El Mundo había publicado un “pantallazo” con cuentas bancarias de su mujer, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos bajo el titular “La familia Pujol ingresó 3,4 millones en un mes en un banco de Andorra”.

Toda la familia acabó procesada por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Fiscalía pedía 9 años de cárcel para el expresident. También fue procesada la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola. Y 10 empresarios. La esposa de Pujol, Marta, había sido exonerada en 2021 por un grave deterioro cognitivo. Y falleció en 2024. Pero el resto se sentaron en el banquillo. Y todos, salvo el empresario Carles Vilarrubí, fallecido en diciembre, están ahora pendientes de sentencia. Jordi Pujol Ferrusola se enfrenta a 29 años de cárcel. Josep, a 14. Y los otros 5 hermanos, a 8.

La fiscalía mantiene que "no existe herencia ni papel que lo documente" El fiscal Fernando Bermejo asegura que ha quedado probado que la familia actuaba como una organización criminal, con Jordi Pujol en la cúspide. Y, sobre todo, que el origen de los fondos no es el legado del abuelo Florenci. “No existe herencia, no tenemos ningún papel, ningún documento. Si hubiera existido, este fiscal se habría levantado y se habría marchado”, dijo. El origen, afirmó, son las comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública a empresarios afines a Convergència, el partido de Pujol. Bermejo también insistió en que no ha sido una causa de persecución ideológica. Que hay que situarla en el momento de los hechos, cuando la familia, aseveró, “saqueaba las arcas públicas” mientras alentaba el “Espanya ens roba”. 01.23 min La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol por demencia de la causa por la fortuna oculta en Andorra Las defensas, sin embargo, coinciden en que las acusaciones no han presentado ni una sola prueba de ninguno de los delitos. Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, afirmó que de la acusación, “de un frontispicio tan ambicioso, uno espera que haya elementos que lo colmen: qué concursos, qué adjudicaciones. Y nada, sencillamente nada”. Insisten en que la versión del legado no es “extravagante”, aunque admiten que tiene “poco músculo” ya que “no es tarea fácil probar unos fondos opacos de los años 70-80”.