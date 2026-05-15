Declarado nulo el tercer juicio contra Weinstein por violación al no poder alcanzar el jurado "una decisión unánime"

El tercer juicio por violación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein ha concluido este viernes en Nueva York al no poder alcanzar el jurado "una decisión unánime", según ha anunciado la Fiscalía en un comunicado.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha expresado su decepción por la declaración de nulidad del juicio por parte del juez debido a la falta de un veredicto, mientras que la víctima, Jessica Mann, lleva casi diez años luchando por la justicia.

El juez Curtis Farber ha indicado en el tribunal que el panel de doce jurados ha manifestado en una nota que no puede alcanzar "una decisión unánime". El tribunal tendrá que reprogramar un nuevo juicio contra Weinstein y elegir otro panel de jurados.

El jurado comenzó a deliberar el pasado martes, pero la sesión terminó antes de lo previsto después de que Weinstein, que padece graves problemas de salud, entre ellos un cáncer, se quejara de un dolor de pecho.

En este proceso judicial, que se ha extendido durante un mes, el exproductor afronta un cargo de violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann, que quedó sin resolver por desacuerdo del jurado en el juicio del año pasado y por el que originalmente sí fue condenado en 2020.