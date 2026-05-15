Declarado nulo el tercer juicio contra Weinstein por violación al no poder alcanzar el jurado "una decisión unánime"
- El jurado del juicio contra el productor ha manifestado que es incapaz de llegar a un acuerdo, tras dos días de deliberaciones
- Afronta un cargo de violación contra la actriz Jessica Mann, sin resolver por desacuerdo del jurado en el juicio de 2025
El tercer juicio por violación contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein ha concluido este viernes en Nueva York al no poder alcanzar el jurado "una decisión unánime", según ha anunciado la Fiscalía en un comunicado.
El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha expresado su decepción por la declaración de nulidad del juicio por parte del juez debido a la falta de un veredicto, mientras que la víctima, Jessica Mann, lleva casi diez años luchando por la justicia.
El juez Curtis Farber ha indicado en el tribunal que el panel de doce jurados ha manifestado en una nota que no puede alcanzar "una decisión unánime". El tribunal tendrá que reprogramar un nuevo juicio contra Weinstein y elegir otro panel de jurados.
El jurado comenzó a deliberar el pasado martes, pero la sesión terminó antes de lo previsto después de que Weinstein, que padece graves problemas de salud, entre ellos un cáncer, se quejara de un dolor de pecho.
En este proceso judicial, que se ha extendido durante un mes, el exproductor afronta un cargo de violación en tercer grado contra la actriz Jessica Mann, que quedó sin resolver por desacuerdo del jurado en el juicio del año pasado y por el que originalmente sí fue condenado en 2020.
Weinstein seguirá en prisión por sus condenas en otros casos
En 2025, Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores de procedimiento su histórica condena de 2020, que marcó el culmen del movimiento contra los abusos denominado Me Too.
El cofundador de la productora Miramax afrontó entonces tres cargos: fue condenado por uno y absuelto por otro, pero un tercero, referente a Mann, quedó sin resolver y vuelve ahora a dirimirse.
Se espera que Weinstein, de 74 años, permanezca tras las rejas debido a sus condenas en otros casos. En 2022 fue declarado culpable de violación en California y fue sentenciado a 16 años de prisión.
Además, en junio de 2025 un jurado de Manhattan declaró culpable a Weinstein de abusar sexualmente de la asistente de producción Miriam Haley en 2006, delito por el que podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión cuando sea sentenciado.