Noelia, víctima de la ciberdelincuencia sexual: “Abrieron una cuenta falsa en Only Fans con mi cara”
- El 84% de las víctimas de ciberdelincuencia sexual son menores
La IA forma ya parte de nuestra sociedad. Útil para muchos procesos, también se ha convertido en una amenaza, sobre todo cuando se utiliza inadecuadamente. “Estamos en la prehistoria de la IA. Imagina lo que se podrá hacer en cinco años”. Así lo explica Josep Coll CEO de una empresa de borrado de videos y fotos en internet. Cada vez tienen más trabajo y ven una tendencia clara: gente cada vez más joven, nos dice, utiliza IA para crear deepfakes pornográficos.
Las víctimas son en su mayoría mujeres jóvenes, pero hay más. La IA también se está utilizando como forma de acceso a foros pedófilos. Para poder entrar, tienen que compartir material de explotación sexual infantil, que crean con IA.
Con mi cara y otro cuerpo
Noelia recuerda el shock que supuso para ella enterarse de que alguien había creado una cuenta de Only Fans con su cara. En sus redes aparecía un falso enlace donde invitaba a todos sus contactos a suscribirse prometiendo que si lo hacían les haría un descuento “Subieron historias mías, cogieron mi cara de las fotos que tenía en Instagram, se hacían pasar por mí”. Pero no solo esto, meses antes empezó a recibir mensajes muy desagradables. “Me decían que era muy guapa, que me ponían a cuatro, guarradas por así decirlo”.
María también paso por una situación parecida siendo menor. No quería ir a clase, dejó de salir, durante mucho tiempo no era capaz de hablar del tema sin llorar. La culpa de todo ello, una foto manipulada con IA que empezó a distribuirse por su instituto. “Pasaba por un pasillo y me sentía desnuda, sentía que todo el mundo lo había visto”. Necesitó ayuda para salir de esa situación, que, como ella misma dice, te puede arruinar la vida. Los datos lo corroboran: según Naciones Unidas el bullying genera 200.000 suicidios al año en todo el mundo.
Empecé con porno anime y terminé siendo pedófilo
Javier tiene 30 años, estudios universitarios. Empezó consumiendo porno anime en canales generales donde se pasaba este tipo de material hasta que un día alguien envió material pornográfico con menores. “De alguna manera te vas justificando con falacias como, por ejemplo, que no estás participando activamente, que aparentemente no sufren”.
Estos materiales de explotación sexual infantil , nos dice Javier, se compran en grandes paquetes. “Había edades que iban de todos los rangos, es decir, desde preadolescentes hasta incluso no diríamos bebés pero muy jóvenes”. Según nos cuenta en redes sociales hay muchísimo más material pedófilo de lo que podamos imaginar y la deep web, a su juicio, ha quedado totalmente obsoleta. Con los datos que nos ha facilitado, investigamos si efectivamente es tan fácil encontrar este material.
Efectivamente lo encontramos, introduciendo unas siglas inofensivas. Javier fue detenido por la Policía Nacional. Solo cuando son detenidos pueden recibir tratamiento psicológico. A día de hoy, Javier sufraga su propio tratamiento a la espera de juicio.
Lorena Magdaleno, del Instituto de Psicología Forense, recuerda la escasez de profesionales formados en este tema. Como dato, nos cuenta el proyecto Dunkenfeld, una iniciativa alemana que da atención clínica a personas anónimas que quieren dejar de consumir material de explotación sexual infantil. El proyecto, nos cuenta, empezó en 2023 y ya han atendido a 3.000 personas. “Esto da una idea del problema de salud pública que tenemos encima”. Según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales, la pedofilia afecta al 5% de la población.
Retos, Roblox... todo vale para conseguir desnudos
Tener más seguidores o conseguir un like lleva a muchos adolescentes a chatear con desconocidos. Detrás, en algunos casos, hay adultos haciéndose pasar por adolescentes que graban la pantalla mientras interactúan. “Hay una hipersexualización de la infancia y los jóvenes se relacionan de otra manera, sin reparos en mostrarse desnudos”. Nos lo explica Emilio Real inspector jefe del grupo 2º de Protección al menor de la Policía Nacional.
En algunos casos, nos dice, muchos chavales participan en retos. Empiezan por darle cinco puntos por decir su nombre, su edad, y van creciendo en dificultad. Al final, los menores son manipulados y acaban mostrándose a cámara haciendo prácticas sexuales. Es entonces cuando los delincuentes, que en todo momento se hacen pasar por menores, graban las pantallas con contenido pedófilo para consumo propio o para distribuirlo posteriormente.
“Nos haríamos cruces de ver la gente que está detrás de muchos de estos chats haciéndose pasar por menores“
Los chats de conocidos juegos en línea como Roblox o Fortnite son para los expertos un parque de atracciones para los delincuentes: “A cambio de recompensas, a cambio de regalos, cualquier ocasión es buena para conseguir una imagen y después te siguen chantajeando para conseguir más material de explotación sexual infantil”. Así de contundente se muestra Bruno Pérez perito judicial informático forense .
Opinión compartida por Mar Jufresa, criminóloga experta en borrado. “Nos haríamos cruces de ver la gente que está detrás de muchos de estos chats haciéndose pasar por menores. No nos fiemos del soy el amigo del amigo de tu vecino. No nos dejemos engañar”.
Expertos en derecho digital como Borja Adsuara recuerdan que si una persona recibe una imagen de pornografía infantil en un grupo y no se sale, está cometiendo un delito. Adsuara insiste en aclarar conceptos sobre todo de cara a muchos menores que tienen una información muy confusa al respecto. “La gente cree que solo delinque el que produce y difunde pero si tú lo recibes y está en tu móvil es posesión. Pero es que aunque lo borres, estás accediendo a ver pornografía infantil. Incluso en páginas webs, aunque no te descargues las fotos o los videos estas cometiendo un delito de pornografía infantil”.
Borrar contenido en la red, una batalla complicada
Según el Ministerio del Interior, el 84% de las víctimas de ciberdelincuencia sexual son menores, lo que lleva a muchas de ellas a buscar ayuda denunciando a la policía e intentando eliminar contenidos de las redes. Borrar contenidos que perjudican tu reputación no es fácil ni rápido. El problema es que hay una sobresaturación de este tipo de delitos que son considerados menores pero con consecuencias muy graves.
A esto hay que añadir, nos explica Josep Coll, presidente de Repscan, que los departamentos de delitos informáticos de las fuerzas de seguridad del Estado son pequeños y luego está la burocracia.
A ello se refiere también Bruno Pérez Juncá, perito judicial informático forense. “Internet es global pero la justicia no es global y cada país legisla de manera diferente, tu pides a un juez de España que solicite al juez del país del servidor que diga si es delito. Puede que esta información te llegue al cabo del año y medio. Cuando en internet, el hoy es tarde”.