La Audiencia Nacional rechaza la semilibertad del etarra Gregorio Vicario Setién

La juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha rechazado el régimen de semilibertad para el miembro de ETA Gregorio Vicario, condenado a 265 años de cárcel, con un límite de 30 años, por los delitos de asesinato, estragos, atentados, explosivos o terrorismo.

Se le atribuyen, entre otras acciones, los secuestros del empresario Cosme Delclaux y del industrial José María Aldaya.

En un auto, la juez de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, Reyes Jimeno, rechaza el recurso de reforma presentado por la defensa de Vicario Setién contra la decisión del órgano judicial del pasado 4 de marzo en la que ya le denegó la aplicación del artículo 100.2.

Cumpliría los dos tercios de su condena en 2029 La resolución señala que la decisión del régimen de semilibertad la acordó el Centro Directivo sin previa propuesta de la Junta de Tratamiento (que abogó por su continuidad en segundo grado y régimen ordinario) y que consistía en un voluntariado distinto al que en su día solicitó el interno. El Juzgado también tiene en cuenta en su valoración que Vicario Setién cumpliría los dos tercios de su condena en 2029, las tres cuartas partes en 2030 y el total en noviembre de 2035. La Audiencia devuelve a prisión a la exjefa de ETA Anboto y a Carasatorre tras rechazar el régimen de semilibertad Apunta además que no ha sido valorado por un Equipo Técnico ni por la Junta de Tratamiento y que la propuesta del régimen de semilibertad expresa un objetivo genérico de reinserción prosocial, sin mayor detalle, concreción ni motivación, como un programa tratamental concreto e individualizado vinculado al proceso de reinserción del preso Añade que tampoco se expresa la necesidad y relevancia de esta medida frente a otras alternativas adecuadas que pueden llevarse a cabo en el régimen ordinario, teniendo en cuenta que el interno ni siquiera ha iniciado el disfrute de permisos de salida.