El crucero con hantanavirus desembarcará en Tenerife previsiblemente en tres días

El crucero MV Hondius, donde se ha registrado una crisis sanitaria por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, atracará en la isla de Tenerife, en Canarias, previsiblemente en unos tres días, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad a RTVE.

El Gobierno español ha decidido permitir que el crucero atraque en las Islas Canarias, tal y como lo había solicitado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en cumplimiento del derecho internacional.

El Gobierno dará a conocer los detalles del protocolo para la recepción del buque y el desembarque de los pasajeros tan pronto como sean definidos por la OMS y por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado la falta de información oficial del brote: "No sabemos la dimensión de la crisis, por lo que no sé si estamos preparados o no", ha dicho en una entrevista en Onda Cero. Añade que ha pedido al Gobierno de España reunirse con el de Canarias para tratar el tema.