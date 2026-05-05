La AN condena a tres años y medio de cárcel a Villarejo por revelar contenido del móvil de la asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros "cometido por funcionario público", así como por el acceso no autorizado y su distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de un móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bouselham, por entonces asesora del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en su etapa de eurodiputado.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, los magistrados han decidido imponer a Villarejo el pago de una indemnización a Bouselham y a Iglesias de 5.000 y de 1.000 euros, respectivamente. Según la sentencia, el Tribunal le aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la presente pieza separada en 2017 y su enjuiciamiento.

Esta pieza es conocido como el 'caso Dina', e iniciamente fueron juzgadoa también el director de la revista Interviú Alberto Pozas y el subdirector Luis Rendueles, pero al final quedaron exonerados al retirar la acusación particular y la Fiscalía los cargos contra ellos.