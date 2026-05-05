La AN condena a tres años y medio de cárcel a Villarejo por revelar contenido del móvil de la asesora de Pablo Iglesias
- La Audiencia Nacional atribuye al comisario jubilado un delito de revelación de secretos "cometido por funcionario público"
- Villarejo habría sustraído información de Dina Bousselham, que fue asesora de Iglesias en su etapa como eurodiputado
La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros "cometido por funcionario público", así como por el acceso no autorizado y su distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de un móvil sustraído en noviembre de 2015 a Dina Bouselham, por entonces asesora del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en su etapa de eurodiputado.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso RTVE, los magistrados han decidido imponer a Villarejo el pago de una indemnización a Bouselham y a Iglesias de 5.000 y de 1.000 euros, respectivamente. Según la sentencia, el Tribunal le aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la presente pieza separada en 2017 y su enjuiciamiento.
Esta pieza es conocido como el 'caso Dina', e iniciamente fueron juzgadoa también el director de la revista Interviú Alberto Pozas y el subdirector Luis Rendueles, pero al final quedaron exonerados al retirar la acusación particular y la Fiscalía los cargos contra ellos.
El móvil fue robado en 2015
El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación para dañar la imagen de Podemos y de su entonces secretario general, Pablo Iglesias.
Fue el 19 de enero del año siguiente, concretamente, cuando se hizo llegar a la sede del Grupo Zeta un sobre que contenía la tarjeta de almacenamiento externa que había estado conectada al teléfono perteneciente a Dina Bousselham. Los archivos que contenía la citada tarjeta telefónica fueron examinados por Alberto Pozas y Luis Rendueles, director y periodista de la revista Interviú.
El tribunal considera que tanto Dina Bouselhan como Pablo Iglesias deben ser indemnizados al ser “obvio que actos como el enjuiciado producen por su mera existencia un daño moral ínsito en la humillación, desprotección y vulneración de los más íntimos datos personales, por lo que la existencia de aquel queda acreditado como propia consecuencia del delito cometido”.