El Gobierno de Melilla y los empresarios buscan atraer visitantes e inversores
- La consejería de Fomento ha suscrito tres convenios con CEME
- Pretenden promocionar Melilla como destino turístico e inversor
Melilla busca atraer a agencias de viajes, periodistas especializados y creadores de contenido para posicionar la ciudad como destino turístico. Por ello, ha firmado un convenio de colaboración este lunes con CEME, la Confederación de Empresarios, a quien van a financiar también cursos de formación en competencias digitales y un plan como destino inversor y de promoción de las ventajas fiscales.
Actuaciones que en líneas generales, pretenden "dar un giro al modelo económico y productivo de la ciudad", según ha destacado el consejero y vicepresidente, Miguel Marín, que ha participado en la firma de los tres convenios de colaboración junto al presidente de los empresarios, Enrique Alcoba.
El primero de los convenios valorado en 60. 000 euros se van a destinar a posicionar Melilla como destino turístico a través de la visita de periodistas especializados y de creadores de contenidos. Además, a finales de noviembre van a organizar un evento para agencias de viajes de Andalucía "ya que es la comunidad que más visitantes aporta por las facilidades de comunicación por mar y aire", en palabras del responsable de la patronal.
El segundo paquete de ayudas está valorado en 58.523 euros que se van a destinar a cursos de formación en competencias digitales dentro del sector turístico y 50.000 euros más serán para un tercer plan que incluye esa formación para todos los empresarios. Enrique Alcoba ha avanzado que ya hay 28 inscritos en los cursos y que los interesados se pueden seguir apuntando. "Es una formación online así que todo el que quiera, podrá apuntarse", ha añadido Alcoba.
El tercer convenio firmado este lunes entre el Gobierno local y la Confederación de Empresarios también pretende posicionar a Melilla como destino de inversión y dar a conocer las singularidades fiscales de la ciudad autónoma que según el vicepresidente Miguel Marín, "sigue siendo desconocido".
Estudiar las vías para mejorar la conectividad aérea y marítima es otro de los objetivos de los convenios firmados entre Gobierno local y empresarios.
Cancelaciones aéreas
Tras un nuevo fin de semana de vuelos cancelados, el tercer consecutivo, los representantes locales y empresariales han puesto de manifiesto una vez más la necesidad de mejoras en las comunicaciones aéreas y marítimas para conseguir el posicionamiento de Melilla como destino turístico e inversor.
El enfado generalizado de los viajeros que no han podido tomar su vuelo, se suma al de los responsables institucionales y los empresarios que lamentan cómo estos problemas afectan al desarrollo económico de la ciudad.
La inestabilidad en las comunicaciones aéreas y las escasas frecuencias marítimas se traduce en operaciones económicas que no terminan de despegar y empresas que pierden el interés por establecerse en la ciudad autónoma. Es lo que ha puesto de manifiesto, sin detallar afecciones, el presidente de la Confederación de Empresarios, Enrique Alcoba.
Por su parte, Miguel Marín ha destacado que el gran afectado por las cancelaciones es el sector turístico. "Son varios los grupos que no han podido venir este fin de semana. Urge solucionar los problemas que arrastra el aeropuerto cuando hay nubes bajas", ha dicho antes de recordar la necesidad de ampliar la pista de aterrizaje, instalar un nuevo sistema de aproximación y que el Gobierno central reconozca la obligación de servicio público de la línea a Málaga y Madrid.
Y turísticamente, "Melilla no puede crecer con un transporte tan inseguro". Es lo que lamenta el presidente de la asociación de hosteleros, Chakib Mohamed, tras este nuevo fin de semana de cancelaciones aéreas.