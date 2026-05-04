El Gobierno de Melilla y los empresarios buscan atraer visitantes e inversores

Melilla busca atraer a agencias de viajes, periodistas especializados y creadores de contenido para posicionar la ciudad como destino turístico. Por ello, ha firmado un convenio de colaboración este lunes con CEME, la Confederación de Empresarios, a quien van a financiar también cursos de formación en competencias digitales y un plan como destino inversor y de promoción de las ventajas fiscales.

Actuaciones que en líneas generales, pretenden "dar un giro al modelo económico y productivo de la ciudad", según ha destacado el consejero y vicepresidente, Miguel Marín, que ha participado en la firma de los tres convenios de colaboración junto al presidente de los empresarios, Enrique Alcoba.

El primero de los convenios valorado en 60. 000 euros se van a destinar a posicionar Melilla como destino turístico a través de la visita de periodistas especializados y de creadores de contenidos. Además, a finales de noviembre van a organizar un evento para agencias de viajes de Andalucía "ya que es la comunidad que más visitantes aporta por las facilidades de comunicación por mar y aire", en palabras del responsable de la patronal.

El segundo paquete de ayudas está valorado en 58.523 euros que se van a destinar a cursos de formación en competencias digitales dentro del sector turístico y 50.000 euros más serán para un tercer plan que incluye esa formación para todos los empresarios. Enrique Alcoba ha avanzado que ya hay 28 inscritos en los cursos y que los interesados se pueden seguir apuntando. "Es una formación online así que todo el que quiera, podrá apuntarse", ha añadido Alcoba.

El tercer convenio firmado este lunes entre el Gobierno local y la Confederación de Empresarios también pretende posicionar a Melilla como destino de inversión y dar a conocer las singularidades fiscales de la ciudad autónoma que según el vicepresidente Miguel Marín, "sigue siendo desconocido".

Estudiar las vías para mejorar la conectividad aérea y marítima es otro de los objetivos de los convenios firmados entre Gobierno local y empresarios.