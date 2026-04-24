El aeropuerto de Melilla vive una nueva jornada de caos debido a las nubes bajas
- Según AENA, el mal tiempo obliga a cancelar numerosos vuelos
- Desde el gobierno local piden soluciones, como un nuevo sistema de aproximación
Este viernes se ha vivido una nueva jornada de caos en el aeropuerto. "Cancelado" esta es la palabra que más se ha repetido en los paneles de información. Según AENA, el gestor aeroportuario, a lo largo de esta mañana se han cancelado prácticamente todos los vuelos que estaban programados. Los principales culpables hay que buscarlos en el cielo: son las nubes bajas, que impiden aterrizar con seguridad. Aun así, a lo largo de toda esta semana se han vivido situaciones similares debido a otras causas como averías en los aviones o falta de tripulación.
María es una de estas pasajeras que hoy se ha quedado en tierra. Nos cuenta que no la han podido reubicar en los próximos vuelos. "No tengo ninguna alternativa, pierdo lo que tenía, lo pierdo todo", dice. Pablo es fisioterapeuta y tenía pensado irse a Málaga de vacaciones, pero tampoco a podido subirse al avión. "Esta noche me cogeré el barco, pero ya pierdo todo el día de hoy", asegura a RTVE Melilla. José Antonio, en cambio, nos cuenta que lleva tres días intentando volar a Almería... y todavía no lo ha conseguido. Pide al Gobierno central que mejore, al menos, las conexiones marítimas porque las rotaciones con Almería no son tan frecuentes como antes.
Reacciones políticas
La portavoz del Gobierno local, Fadela Mohatar, ha cargado contra la Delegación del Gobierno, a la que pide trabajar por la mejora de la conectividad de Melilla. Mohatar ha insistido en la necesidad de que el aeropuerto cuente con un nuevo sistema de aproximación para evitar las cancelaciones por fenómenos meteorológicos. En esta línea también se ha pronunciado la diputada del PP en el Congreso, Sofía Acedo, que ha aprovechado para cargar contra la política de Transportes del Gobierno central. "Me parece lamentable. Es una política nacional de decadencia. Ceuta y Melilla están abandonadas en cuanto a transportes", ha dicho en una rueda de prensa.
Vox Melilla también se ha sumado a las críticas y exigen el fin de lo que califican como "secuestro aéreo" de muchos melillenses que no pueden desplazarse en avión. Javier Diego, secretario de la formación, dice que "es inadmisible vivir con la maleta en la mano y el corazón en un puño". Exige, además, sanciones para las aerolíneas, aviones de reserva y responsabilidades políticas "ante un gobierno que nos deja bloqueados por aire".