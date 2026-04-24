Este viernes se ha vivido una nueva jornada de caos en el aeropuerto. "Cancelado" esta es la palabra que más se ha repetido en los paneles de información. Según AENA, el gestor aeroportuario, a lo largo de esta mañana se han cancelado prácticamente todos los vuelos que estaban programados. Los principales culpables hay que buscarlos en el cielo: son las nubes bajas, que impiden aterrizar con seguridad. Aun así, a lo largo de toda esta semana se han vivido situaciones similares debido a otras causas como averías en los aviones o falta de tripulación.

María es una de estas pasajeras que hoy se ha quedado en tierra. Nos cuenta que no la han podido reubicar en los próximos vuelos. "No tengo ninguna alternativa, pierdo lo que tenía, lo pierdo todo", dice. Pablo es fisioterapeuta y tenía pensado irse a Málaga de vacaciones, pero tampoco a podido subirse al avión. "Esta noche me cogeré el barco, pero ya pierdo todo el día de hoy", asegura a RTVE Melilla. José Antonio, en cambio, nos cuenta que lleva tres días intentando volar a Almería... y todavía no lo ha conseguido. Pide al Gobierno central que mejore, al menos, las conexiones marítimas porque las rotaciones con Almería no son tan frecuentes como antes.