Melilla quiere poner en marcha un vivero de empresas tecnológicas

La antigua Casa de Socorro de Melilla será el edificio que albergue el futuro vivero de empresas tecnológicas. El Gobierno de la ciudad autónoma ha previsto una inversión de alrededor de 10 millones de euros para este proyecto cuya primera piedra se pondrá en septiembre.

Durante una rueda de prensa, el presidente, Juan José Imbroda, ha avanzado que contará con unos 3.800 metros cuadrados de superficie de los que más de 1.000 metros cuadrados se destinarán para salas donde se espera que se instalen pequeñas y grandes empresas. "Tiene también dos salas para coworking, varias salas de reuniones y en la planta baja un salón de actos", ha contado Imbroda.