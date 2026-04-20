Melilla quiere poner en marcha un vivero de empresas tecnológicas
- Tendrá una inversión de 10 millones de euros y contará con 3.800 metros cuadrados
- La primera piedra se colocará en septiembre y las obras está previsto que duren 22 meses
La antigua Casa de Socorro de Melilla será el edificio que albergue el futuro vivero de empresas tecnológicas. El Gobierno de la ciudad autónoma ha previsto una inversión de alrededor de 10 millones de euros para este proyecto cuya primera piedra se pondrá en septiembre.
Durante una rueda de prensa, el presidente, Juan José Imbroda, ha avanzado que contará con unos 3.800 metros cuadrados de superficie de los que más de 1.000 metros cuadrados se destinarán para salas donde se espera que se instalen pequeñas y grandes empresas. "Tiene también dos salas para coworking, varias salas de reuniones y en la planta baja un salón de actos", ha contado Imbroda.
Las obras durarán 22 meses
Una de las partes del proyecto que han destacado desde el Ejecutivo local es la fachada, que va a hacer un guiño al cargadero del mineral y la historia de Melilla de principios del siglo XX. Además, se va a resaltar la araucaria que ahora permanece oculta y se va a aprovechar la zona para hacer una plazoleta. "Hay un presupuesto general de 10.434.000 euros. Así saldrá a licitación, luego veremos por cuánto se adjudica y que quitas hay. El periodo de ejecución va a ser de 22 meses", ha explicado el presidente de Melilla.
La sociedad pública Promesa se ha hecho cargo del proyecto. Desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma esperan que la primera piedra se pueda colocar en septiembre y que estén finalizadas las obras para la primavera de 2028. Actualmente, hay unas 2.000 personas, según Imbroda, trabajando en este sector en Melilla.