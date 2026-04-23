El PP cree que "el tiempo le dará la razón" a Rajoy y el PSOE ve "indecente su amnesia" en el juicio por la Kitchen

El PP ha respaldado este jueves al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, tras su declaración en el juicio de la Operación Kitchen, y ha considerado que "el tiempo y la Justicia le darán la razón". Sin embargo, el PSOE se ha mostrado muy critico y ha considerado "indecente" su amnesia durante su testifical.

Ambas formaciones se han manifestado después de que Rajoy haya declarado como testigo y haya negado su implicación en el presunto operativo que habría orquestado la cúpula de Interior para sustraer información comprometedora del partido al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, así como haber dado instrucciones para destruir pruebas sobre una supuesta caja B.

"El tiempo y la Justicia van a dar la razón a Rajoy sin ninguna duda", ha advertido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en declaraciones a los medios de comunicación en la Feria de Sevilla.

Además, ha resaltado que se trata de algo que "pasó hace mucho tiempo", al tiempo que ha hecho hincapié en que "el que tiene casos de actualidad ahora es Pedro Sánchez".

El PSOE cree que "Feijóo debe dar explicaciones" Por otro lado, la portavoz nacional del PSOE, Rebeca Torró, ha considerado que "la amnesia de Rajoy en el caso Kitchen es indecente", al tiempo que ha defendido que el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debería "dar explicaciones". "España entera ha visto en directo la severa amnesia de Mariano Rajoy en el juicio de la Kitchen. Es indecente. Feijóo no puede seguir escondiéndose: tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades, y debe aclarar si va a exigir a Mariano Rajoy que abandone el PP", ha señalado en declaraciones enviadas a los medios. Para Torró, el PP de la Kitchen es el "mismo PP que ahora continúa asentado en la sede pagada con dinero B". "Siguen hablando desde los mismos micrófonos pagados en B y siguen rodeados de las paredes levantadas con el dinero negro de la corrupción", ha resaltado. También el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha subrayado que lo que se ha visto es que "el PP era toda una estructura para la corrupción, que utilizaba el Estado para tapar esa corrupción".