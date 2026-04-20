DIRECTO: Rosalía Iglesias admite un "cambio de actitud" del chófer de Luis Bárcenas cuando el extesorero del PP entró en prisión

"Me encuentro un poquito más cansada y con menos fuerza que con la que venía esta mañana. Pero intentaré hacerlo lo mejor posible". Estas han sido las primeras palabras este lunes en la Audiencia Nacional de la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el marco del juicio al caso Kitchen.

En su caso, ha comenzado la sesión hablando del "cambio de actitud" del chófer que en ese momento tenía la familia, Sergio Ríos, cuando Bárcenas entró en prisión preventiva en 2013. Ríos, justamente, está acusado de haber espiado a sus jefes y también de robarles material comprometedor para el PP, a cambio de pagos a a cuenta de fondos reservados. Según ella, Ríos era "uno más de la familia" y que dentro del coche hablaban con "total confianza".

"Al principio tenía una actitud de protección", ha relatado Iglesias ante preguntas de la Fiscalía, y ha asegurado que notó un cambio de comportamiento. "Estaba muy nervioso, conducía de manera más brusca", ha explicado. También ha evidenciado que en más de una ocasión, tras visitar a su marido a la cárcel de Soto del Real, el chófer no la esperaba en la puerta.

"A veces salía y no estaba", ha remarcado. "Le decía, Sergio, ¿qué ha pasado? No me daba una respuesta coherente y ese era un comportamiento habitual que tenía los últimos meses que estaba con nosotros", ha resumido. "Venía muy acelerado. Una vez me dijo que veía del gimnnasio", ha indicado.

Sobre este cambio de actitud, Rosalía Iglesias ha explicado que en varias ocasiones notó como el chófer "tenía bastante interés en saber con quién me veía, interés en acompañarme con todo el mundo con quien yo me viese", ha dicho ante el tribunal.

La mujer del extesorero del Partido Popular también ha dicho en varias ocasiones que la etapa en que su marido entró en la cárcel fue "devastadora y terrible".