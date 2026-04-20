DIRECTO: Rosalía Iglesias admite un "cambio de actitud" del chófer de Luis Bárcenas cuando el extesorero del PP entró en prisión
- La mujer del extesorero del PP reconoce que Bárcena le habló de grabaciones de Mariano Rajoy
- Bárcenas confirma que "M.R." era Rajoy y que encargó "destruir un audio cortito" con él
"Me encuentro un poquito más cansada y con menos fuerza que con la que venía esta mañana. Pero intentaré hacerlo lo mejor posible". Estas han sido las primeras palabras este lunes en la Audiencia Nacional de la mujer del extesorero del PP Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, en el marco del juicio al caso Kitchen.
En su caso, ha comenzado la sesión hablando del "cambio de actitud" del chófer que en ese momento tenía la familia, Sergio Ríos, cuando Bárcenas entró en prisión preventiva en 2013. Ríos, justamente, está acusado de haber espiado a sus jefes y también de robarles material comprometedor para el PP, a cambio de pagos a a cuenta de fondos reservados. Según ella, Ríos era "uno más de la familia" y que dentro del coche hablaban con "total confianza".
"Al principio tenía una actitud de protección", ha relatado Iglesias ante preguntas de la Fiscalía, y ha asegurado que notó un cambio de comportamiento. "Estaba muy nervioso, conducía de manera más brusca", ha explicado. También ha evidenciado que en más de una ocasión, tras visitar a su marido a la cárcel de Soto del Real, el chófer no la esperaba en la puerta.
"A veces salía y no estaba", ha remarcado. "Le decía, Sergio, ¿qué ha pasado? No me daba una respuesta coherente y ese era un comportamiento habitual que tenía los últimos meses que estaba con nosotros", ha resumido. "Venía muy acelerado. Una vez me dijo que veía del gimnnasio", ha indicado.
Sobre este cambio de actitud, Rosalía Iglesias ha explicado que en varias ocasiones notó como el chófer "tenía bastante interés en saber con quién me veía, interés en acompañarme con todo el mundo con quien yo me viese", ha dicho ante el tribunal.
La mujer del extesorero del Partido Popular también ha dicho en varias ocasiones que la etapa en que su marido entró en la cárcel fue "devastadora y terrible".
Iglesias reconoce que Bárcena le habló de grabaciones de Mariano Rajoy
Rosalía Iglesias, a preguntas de unas de las letradas, ha admitido que su marido le habló en alguna ocasión de algunas grabaciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y del actual senador del PP, Javier Arenas. Sin embargo, ha remercado que "no las ha oído".
"En el afán de mi marido de protegerme, no me lo hubiera dicho nunca", ha explicado, al mismo tiempo que ha indicado que nunca supo "donde estaban esas grabaciones".
¿Sigue declarando Luis Bárcenas, el estesorero del PP, en el juicio por esa
operación?
Kitsche. Vamos a recordar que comparece como
perjudicado en esta supuesta trama parapolicial para sustraer al
ex tesorero documentación sensible para el Partido Popular y para sus
dirigentes
está siguiendo ese juicio porque Bárcenas, Asier,
lleva ya un par de horas declarando
Lleva ya unas tres horas declarando como testigo en la Audiencia Nacional.
El ex tesorero del PP hace unos minutos a
dicho que tenía tres grabaciones sobre la contabilidad extracontable del PP
Una suya, otra de Mariano Rajoy y otra de Javier Arenas
Ha explicado, ha contado que estas conversaciones estaban en un pendrive
que dejó en el
despacho de su mujer y en la nube.
Ha revelado que cuando salió en prisión preventiva..
el pendrive ya no estaba en el despacho ni las grabaciones en la nube.
Bárcenas ha
señalado a su ex chofer Sergio ríos como la persona que tenía las llaves y
las claves
de acceso al estudio de su mujer, de Rosalía Iglesias, que por cierto
también va a declarar hoy como
testigo
Yo tenía tres grabaciones exclusivamente, tres grabaciones, una
mía propia en la que yo mismo explicaba
una serie de cosas relacionadas con el procedimiento y sobre todo con la
contabilidad extracontable del partido y cómo funcionaba.
Y luego una grabación muy cortita concreta
con el señor Rajoy y una grabación también corta, pero un poco más extensa
y muy puntual,
con el que era un buen amigo mío en aquel momento, Javier Arenas
Cuando salgo del periodo de prisión preventiva, pasan unos meses, voy a
Díaz-Porlier,
al lugar en el que tenía esa documentación y donde estaba el
pendrive, y la
mayor parte de la documentación no está allí ya y el pendrive no aparece
Luis Bárcenas ha denunciado además la persecución tremenda y permanente
Ha dicho que sufrió cuando estaba en prisión preventiva tras haber apuntado
contra
los dirigentes del PP.
El ex tesorero del PP ha revelado que cuando estaba
en Soto del Real...
...encargó a un interno que tenía conocimientos
informáticos que destruyera unas pruebas que estaban en la nube contra..
M.R. que ha reconocido que ese audio era de
Mariano Rajoy.
Vamos a escucharlo
Le doy la instrucción de que una grabación en concreto..
la
tenga localizada, le doy las claves
de acceso a esa documentación y
que yo le
daré la instrucción de cuándo hay que destruir esa información.
Lo que tenía que hacer, una vez que
accediese a los audios relacionados en este caso con MR, que era Mariano Rajoy
Yo creo que algo debió de hacer porque yo luego cuando recuperé la libertad en
la nube no tenía nada
Justamente, el extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado este lunes que pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy". Durante su declaración Bárcenas ha relatado que conoció a este preso en la cárcel madrileña de Soto del Real, que tenía conocimientos de informática y al que le hizo "un encargo puntual y remunerado" para "destruir" información que tenía en la nube relacionada con la trama Gürtel.
Rosalía Iglesias también ha dicho ante el tribunal que entregó un Ipad y uno o dos teléfonos al exabogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. Según ella, lo hizo porque correspondía "a una estrategia de defensa" y que "podría haber determinada información en esos dispositivos".