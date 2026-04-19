Yolanda Díaz cerrará su etapa en el Congreso al final de la legislatura: "No voy a ir en ninguna lista"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha confirmado que cerrará su etapa en el Congreso de los Diputados al final de la legislatura. "No voy a ir en ninguna lista al Congreso; categóricamente no", ha remarcado.

En una entrevista concedida a la Cadena SER Galicia, la ministra ha asegurado que es una decisión tomada un año antes y, a su parecer, la política "tiene que ser una estación de paso". "Creo que la política es demasiado importante y es una herramienta para cambiar la vida de la gente y yo, esté donde esté, voy a seguir haciendo lo que hago, es decir, contribuyendo a un bien común", ha asegurado.

Díaz anunció en febrero que no iba a ser candidata en las próximas generales y ahora ha precisado que tampoco va a ir "en las listas", en "ninguna" de ellas. Así, abrirá una nueva etapa en la que ha explicado que quiere dedicarse a su familia, tras sufrir la pérdida de su padre el pasado año: "Quiero tener tiempo para mi vida privada y para mi hija Carmela".

Preguntada por un posible regreso a Galicia, no lo ha descartado. "Yo nunca me fui de Galicia, nunca, soy gallega y me siento muy orgullosa, pero ahora mismo estoy en agotar esta legislatura y muchas normas en las que estamos trabajando", ha indicado. Y, sobre si avalaría una candidatura con Gabriel Rufián e Irene Montero, ha afirmado que ella no tiene que "apoyar a nadie" y se ha limitado a afirmar que "lo que se haga", por su parte, "va a estar bienvenido".

El Gobierno "agotará la legislatura sin ninguna duda" En este contexto, la vicepresidenta segunda ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad", afirmando que el Gobierno "agotará la legislatura sin ninguna duda". Además, se ha mostrado confiada de cara a las próximas elecciones, en las que defiende que "volverán a ganar". "No voy a estar, pero voy a estar en mi espacio político. Voy a hacer todo lo que pueda aportar para que no llegue a Moncloa el señor Abascal y el señor Feijóo", ha subrayado. Para ello, ha llamado a la unión de la izquierda, y "más que los nombres de las personas" aboga por construir una herramienta que "dé esperanza" a la gente progresista. "Pongamos el acento en lo que nos une", ha pedido. En relación con el líder de los populares, Díaz ha afeado que Feijóo está "secuestrado por Vox", poniendo como ejemplo una materia en la que "Galicia y el PP nunca tuvieron problemas" como es la acogida de menores. "El problema que tiene el PP es Vox y no se dan cuenta que con este discurso pues están siendo un granero de votos para Vox", ha criticado. Asimismo, la ministra ha asegurado que Feijóo "tiene una pinza entre Vox y los ultras de su partido" desde que llegó a Madrid y no manda él, sino "el señor Aznar y Ayuso".