La jueza de Catarroja cita como testigo al exjefe de informativos de À Punt.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana de Valencia del 29 de octubre de 2024 ha acordado citar a declarar como testigo a quien era el jefe de informativos de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, en octubre de 2024, Iván Esteve.

Así lo refleja una providencia acordada este viernes por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que atiende la petición formulada por la acusación popular que ejerce Ciudadanos tras la declaración como testigo de la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló, quien contó que cinco días antes de la tragedia en la que murieron 230 personas informó a la dirección de informativos de que "venía lo peor".

La jueza ha acordado asimismo incorporar a la causa los vídeos remitidos por la meteoróloga sobre el barranco del Poyo, así como los vídeos de la programación del espacio de los informativos de À Punt dedicado al tiempo, L'oratge, de los días 27 y 28 de octubre de 2024, según la providencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Roselló declaró esta semana en los juzgados de Catarroja que, a su juicio, se podrían haber salvado vidas con los avisos adecuados a la población, y explicó que cinco días antes del 29 de octubre de 2024 informó a la dirección de informativos que se iban a producir lluvias de gran intensidad en pocas horas y en las cabeceras de los ríos, lo que incrementaría el riesgo de inundaciones.